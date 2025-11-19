“อนุทิน” โว รัฐบาลนี้คอร์รัปชันลด ลั่นเข้ามาปราบเพราะเป็นอุปสรรคพัฒนาประเทศ พร้อมให้ตรวจสอบปมซื้อเก้าอี้ ตร.

"อนุทิน" เชื่อรัฐบาลนี้คอร์รัปชั่นลดลง หลังองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่นระบุงบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถูกโกงปีละ 2-3 แสนล้าน ยันตั้งใจเข้ามาปราบ เพราะเป็นอุปสรรคพัฒนาประเทศ พร้อมให้ตรวจสอบซื้อขายเก้าอี้ตำรวจชั้นนายพล
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 พ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกมาเปิดเผยว่ามีการคอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปีปละ 2-3 แสนล้านบาทว่า ตนว่าน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามา เรื่องพวกนี้เราไม่ได้อยู่ในความสนใจ และเราตั้งใจเข้ามาปราบปรามให้เต็มที่ มันเป็นเรื่องเดียวที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่แค่ใครได้เงินทองไปเท่านั้นแต่เป็นภาพลักษณ์และความมั่นใจของต่างประเทศ รวมถึงการจัดอันดับต่างๆ ทำให้ต้นทุนต่างๆ ของเราสูงมากขึ้น ตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ตั้งใจเป็นศัตรูต่อการทุจริตอยู่แล้ว
เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวซื้อขายตำแหน่งตำรวจชั้นนายพล นายอนุทิน กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.บอกว่าถ้าตนมีความสงสัยตามข่าวท่านยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบก็จะต้องขอดูเรื่องหลักฐานต่างๆ ก่อนสังคมปัจจุบันเป็นสังคมของการกล่าวหาเยอะมาก รวมถึงการใช้สื่อต่างๆ เราก็ต้องปรับตัวถ้าเราเต้นกับทุกเรื่องก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดีมัวแต่ไปสอบคนโน้นคนนี้เขาก็ไม่สามารถทำงานแบบปกติได้ต้องดูเป็นเรื่องๆ ไป เรื่องตรงนี้ต้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายร่วมมือปราบปรามเรื่องนี้อยู่