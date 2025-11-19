“อนุทิน” เผย ทูลเกล้าฯ ฎีกา “ทักษิณ” ขอพระราชทานอภัยโทษแล้ว ตามเรื่องที่ค้างสมัย “ทวี” มีความเห็นให้ยก

“อนุทิน” เผย ทูลเกล้าฯ ถวายความเห็นกรณี “ทักษิณ” ขอพระราชทานอภัยโทษแล้ว ตามเรื่องสมัย “ทวี” ทำค้างไว้เสนอให้ยกฎีกา
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการขอพระราชทานอภัยโทษของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ รัฐบาลได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วหรือยัง ว่า ได้เช็กแล้ว เป็นเรื่องที่ค้างมาตั้งแต่ อดีตสมัย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีต รมว.ยุติธรรม ซึ่งเราก็ยืนตามนั้นไป
เมื่อถามต่อว่า นายกฯ ได้ลงนามและส่งไปเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ได้ลงนามและส่งไป โดยบอกว่า เรื่องนี้ได้มีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว และ พ.ต.อ.ทวี มีความเห็รว่าให้ยก จากนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งเราจะไปก้าวล่วงไม่ได้
เมื่อถามอีกว่า ที่นายกฯ บอกว่า ยก หมายถึงการยกฎีกาใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พ.ต.อ.ทวี เสนอมา
เมื่อถามต่อว่า ทางพรรคเพื่อไทย มองว่า เป็นนัยทางการเมือง นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่มีครับ ผมไม่เหมือนเขา ผมทำตามเนื้อผ้า ทำตามกฎหมายทุกอย่าง ต้องไม่เอาสิ่งที่ตัวเองชอบทำแล้วไปเที่ยวป้ายว่าคนอื่นจะทำเหมือนตัวเอง ไม่ได้หรอก”
เมื่อถามอีกว่า มองว่า หากนายทักษิณออกมาช่วยหาเสียง กลับการไม่ได้ออกมาช่วยหาเสียงจะมีผลอะไรอะไรกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เวลาหาเสียงต้องถาม นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ สส.อ่างทอง คนอื่นคิดหรือเปล่าไม่รู้ แต่อย่างพวกตน เราเอาสิ่งที่เรามีอยู่ และศักยภาพไปทำให้ประชาชนมั่นใจ เราไม่เคยไปหาเสียง แล้วไปด่าคู่แข่งหรือไปด้อยค่าคู่แข่ง ไม่ต้องกังวลหรอกครับพรรคภูมิใจไทยไม่ทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว