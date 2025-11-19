“ชนนพัฒน์“ ลั่นพร้อมสู้ตามกระบวนการยุติธรรม หากผิดจริงยอมวางมือทันที

“ชนนพัฒน์” ลั่น ยืนหยัดต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม ชี้ หากผิดจริงยอมวางมือทันที มั่นใจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ ขอบคุณคำวิจารณ์ที่หวังดีต่อบ้านเมือง ด้าน เลขาฯ กธ.ย้ำ ผิดว่าไปตามผิด
วันนี้ (19 พ.ย.) นายชนนพัฒน์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม (กธ.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ผมขอเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการต่อกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผมถือว่าความโปร่งใสและการยืนอยู่บนหลักนิติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด วันนี้จึงขอชี้แจงให้ชัดเจนอีกครั้งว่า
“ผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนอย่างเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจาก ปปง. หรือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผมยินดีให้ตรวจสอบจนถึงที่สุด เพื่อให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดปรากฏอย่างตรงไปตรงมา”
สำหรับกรณีที่ผมไม่ได้เดินทางไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการนั้น ผมขอเรียนว่า ไม่ได้มีเจตนาเลี่ยงการตรวจสอบแต่อย่างใด เพราะการตรวจสอบที่มีผลผูกพันตามกฎหมายจริงๆ คือ กระบวนการยุติธรรม ซึ่งผมได้ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยงานมาโดยตลอด และพร้อมให้ตรวจสอบในทุกมิติ
“ผมขอยืนยันว่า หากผลการตรวจสอบสรุปว่าผมมีความผิดจริง ผมพร้อมยุติบทบาททางการเมืองทันที เพราะผมเชื่อว่า คนทำงานให้ประชาชน ต้องยอมรับทุกผลลัพธ์จากการตรวจสอบ แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็เชื่อมั่นในข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ผมมีว่า ผมสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้”
ผมขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า ผมจะยืนหยัดต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักฐานและข้อเท็จจริง โดยไม่โต้เถียงใคร ไม่กล่าวโทษใคร และไม่ใช้วาทกรรมทางการเมืองตอบโต้ใครทั้งสิ้น หน้าที่ของผม คือ สู้ในชั้นกฎหมาย หน้าที่ของประชาชน คือได้รับความจริงและหน้าที่ของนักการเมือง คือรับผิดชอบต่อสังคม ผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุด
ขอบคุณทุกกำลังใจ และขอบคุณทุกคำวิจารณ์ที่เกิดจากความหวังดีต่อบ้านเมือง
ทังนี้ นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร ในฐานะเลขาธิการพรรคกล้าธรรม ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมระบุว่า “ผิดว่าไปตามผิด พร้อมให้ตรวจสอบ”