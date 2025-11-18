นายกฯเมินตอบปมร้อนตร. ลั่นต้องไม่มีสแกมเมอร์ ยา อาชญากรรม ซ่อง บ่อน สั่งเร่งนำคนไทยดับปอยเปตกลับ

“อนุทิน” กำชับเร่งขั้นตอนช่วยคนไทยเสียชีวิตในปอยเปตกลับไทย ย้ำอย่าให้ขั้นตอนล่าช้า เลี่ยงตอบปมร้อนตร.ชี้มอบนโยบายไปแล้ว ปราบสแกมเมอร์ ยาเสพติด อาชญากรรม ซ่อง บ่อน ต้องไม่มี
วันนี้ (18พ.ย.) เมื่อเวลา 17.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์กรณี คนไทยเสียชีวิตในกัมพูชาอีก 1 คน จะเร่งช่วยเหลือคนไทยที่ยังติดอยู่ในขบวนการสแกมเมอร์ให้ออกมาอย่างไร ว่า เราเพิ่งส่งตัวการใหญ่ของสแกมเมอร์ไปประเทศจีน ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการเพิกถอนสัญชาติที่เกี่ยวพันกับสแกมเมอร์ทั้งครอบครัวและวงวานว่านเครือ ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาไม่เคยได้ทำต้องรอ อนุทิน มาเป็นนายกฯก่อนถึงจะได้ทำ
เมื่อถามย้ำว่าการช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในปอยเปตจะดำเนินการอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ในรายละเอียดมีวิธีการดำเนินการอยู่แล้ว ตนพูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า หากมีเหตุการณ์แบบนี้จริง กรณีที่มีปัญหาส่งร่างคนไทยที่เสียชีวิตกลับมา เพราะต้องไปจ่ายค่าดำเนินการต่างๆ ทั้งการชันสูตร การรักษาพยาบาล ตนก็บอกไปว่า อย่าให้ขั้นตอนช้า ทางรมว.ต่างประเทศ ก็บอกว่า ตามปกติเมื่อมีคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศ ถ้าติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายจนส่งร่างกลับมาไม่ได้ทุกสถานทูตจะมีเงินทดรองจ่ายอยู่ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว ส่วนกรณีที่ญาติติดต่อคนไทยฝั่งปอยเปตไม่ได้ก็จะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำไปยังผวจ.สระแก้ว
นายอนุทิน ในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ ยังให้สัมภาษณ์กรณี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ออกมายืนยันว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม ว่า ตนให้นโยบาย ตนอยู่แค่ 4 เดือน เรื่องโยกย้ายระดับนายพลอะไรตนไม่ได้เกี่ยว ขออย่างเดียวว่าตำรวจต้องดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ต้องรักษาสันติราษฎร์ อำนวยความสะดวกประชาชนให้ดีที่สุด ตนมอบนโยบายแบบนี้ รวมถึงปราบสแกมเมอร์ ยาเสพติด อาชญากรรมต่างๆ ซ่อง บ่อน ต้องไม่มี ตรงนี้คือนโยบายของตน เมื่อถามว่า นักแฉ ได้พาดพิงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตรงนี้จะส่งผลต่อการตรวจสอบหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของผบ.ตร.
เมื่อถามว่าล่าสุด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ บอกว่า ตร.เหมือนหลุมระเบิด จะใช้เวลาช่วงนี้กลบหลุมอย่างไร นายอนุทิน กล่าวติดตลก ว่า ตอนนี้เป็นฤดูของการกู้ทุ่นระเบิด