นายกฯยังไม่เห็นเรื่อง "แม้ว" ทั้งขออภัยโทษ-ภาษีหุ้นชิน-อุทธรณ์ 112 ชี้ทุกเรื่องสำคัญต้องใช้ดุลพินิจ

”อนุทิน“ บอกยังไม่เห็นหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษ ”ทักษิณ“ ยันทุกเรื่องสำคัญต้องใช้ดุลยพินิจกลั่นกรอง ยังไม่ทราบรายละเอียดเก็บภาษีหุ้นชิน เมินตอบกรณีอุทธรณ์คดี 112
วันนี้ (18พ.ย.) เมื่อเวลา 17.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯหรือยัง โดยนายกฯหยุดคิดและกล่าวว่า จำไม่ได้ เอกสารที่ต้องนำทูลเกล้าฯนั้นเยอะมาก ทั้งเรื่องของพระราชบัญญัติ และอื่นๆ ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าเป็นเรื่องของเจ้านายเก่า นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกเรื่องเป็นความสำคัญหมด ก่อนที่ตนจะลงนามก็มีทีมกลั่นกรองกฎหมาย และตนก็ต้องกลั่นกรองใช้ดุลยพินิจของตนเองด้วย สื่อมวลชนเข้าไปดูห้องทำงานของตนไม่เห็นหรอว่าแฟ้มเอกสารเยอะ
เมื่อถามว่า กระทรวงการคลังได้มีรายงานการเก็บภาษีจากการขายหุ้น บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) จำนวน 1.76 หมื่นล้านบาทหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยัง ตนเพิ่งกลับจากต่างประเทศเมื่อคืน เดี๋ยวค่อยถาม ซึ่งรายละเอียดยังไม่ทราบ อ่านแค่จากข่าว
เมื่อถามอีกว่า กรณีอัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์ในคดีมาตรา 112 ที่มีคนมองว่าเป็นเรื่องการเมือง นายกฯหยุดฟังคำถามแต่ไม่ตอบ ก่อนส่ายหน้า และเดินเข้าตึกภักดีบดินทร์