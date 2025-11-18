ก.เกษตรลุยเต็มที่ดันฝนหลวงไทยสู่ Smart Weather ฉลองครบรอบ 70 ปี

กรมฝนหลวงฯปลื้มผลตอบรับคนร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2568 ชมนิทรรศการ70ปีฝนหลวง สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อพสกนิกรของพระราชา”ประกาศยกระดับศูนย์ฝนหลวงสู่ระบบ Smart Weather พัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม-AI สร้างฝนแม่นยำทั่วประเทศ พร้อมดันฝนหลวงไทยเป็นต้นแบบอาเซียน
วันนี้(18พ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2568” ณ Jewel Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14พ.ย.68 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น“พระบิดาแห่งฝนหลวง” ที่ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ โดย ได้รับเกียรติจากนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมถึงผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกระ ทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการ และอาสาสมัครฝนหลวง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
บรรยากาศภายในพิธี ประธานในพิธีได้วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกล่าวรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระปรีชาสามารถในการคิดหาวิธีในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นเม็ดฝน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชั้นบรรยา กาศของประเทศมาตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา
จากนั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่น ประจำปี 2568 จำนวน 5 รางวัล เพื่อเชิดชูบุคคลผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระบิดาแห่งฝนหลวง
นอกจากนี้นายนเรศ ยังได้เปิดนิทรรศการ “70 ปีฝนหลวง สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อพสกนิกรของพระราชา” ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพัฒนาการของเทคโนโลยีฝนหลวงที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ำให้กับประเทศ
นายนเรศ กล่าวว่า ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา โครงการพระราชดำริฝนหลวงไม่เพียงช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯพร้อมสนับสนุนให้กรมฝนหลวงฯ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถทำให้การปฏิบัติการฝนหลวงให้มีความก้าวหน้าและปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเป็นหลักประกันความมั่นคงทางน้ำของประเทศไทยต่อไป
ด้าน นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 70 ปี กรมฝนหลวงฯ ได้วางแผนพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงให้เป็น Smart Weather Modification Center พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำฝนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อให้ฝนหลวงไทยเป็นต้นแบบของภูมิภาคอาเซียน
ทั้งนี้ตลอดการจัดงานและนิทรรศการ70 ปีฝนหลวง สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อพสกนิกรของพระราชา” วันที่ 14 – 16 พ.ย.68 บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและภาคภูมิใจของผู้เข้าร่วมพิธีที่ต่างได้มีโอกาสร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้“สายฝนแห่ง ความหวัง” ยังคงโปรยปรายสู่ผืนดินไทยตราบจนทุกวันนี้