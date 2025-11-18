“เอกนิติ” ให้สรรพากรศึกษารายละเอียดเก็บภาษีหุ้นชิน ย้ำทำคำสั่งศาล-ตามขั้นตอน ให้มองเป็นคดีปกติ

รมว.คลัง เผยให้ “กรมสรรพากร” ศึกษารายละเอียด หลังศาลสั่งเก็บ “ภาษีหุ้นชิน“ ย้ำทำคำสั่งศาล - ตามขั้นตอน บอกให้มองเป็นคดีปกติ
วันนี้ (18พ.ย.) เมื่อเวลา 13.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาพิพากษากลับในคดีภาษีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องจ่ายภาษีจากการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.76 หมื่นล้านบาท กระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการอย่างไรว่า ได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องนี้ต้องทำตามคำพิพากษา โดยได้มอบให้กรมสรรพากรไปพิจารณาในรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เมื่อเป็นคำพิพากษาของศาล พวกเราก็ต้องปฏิบัติตาม ส่วนขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆนั้น กรมสรรพากรกำลังดูอยู่
เมื่อถามว่า ตามขั้นตอนแล้วจะมีการเรียกเก็บเงินเมื่อไหร่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ก็มีกระบวนการตอนนี้ให้ทางกรมสรรพาดูรายละเอียดอยู่ ทั้งนี้ขอเวลาให้กรมสรรพากรศึกษารายละเอียด เพราะคำพิพากษาเพิ่งออกมาเมื่อวันที่ 17 พ.ย. ซึ่งทุกคดีก็ต้องทำเหมือนกัน
เมื่อถามว่า จะต้องมีการไปดูคดีอื่นๆ ที่มีการเกี่ยวโยงกับคดีนี้อีกหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ส่วนใหญ่กรมสรรพากรทำตามขั้นตอนอยู่แล้ว หลายเคสก็ไปอยู่ในศาลฎีกา ตนอยากให้มองว่าเป็นเคสความปกติที่ไปอยู่ในการพิจารณาของศาล และเมื่อศาลตัดสินออกมาหน่วยราชการ ทั้งกรมสรรพากร หรือกรมอื่นๆ ก็ต้องปฏิบัติการคำสั่งศาล