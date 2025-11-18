“ลวรณ” ยืนยันงบปี 70 ทำได้ทันที 1 ต.ค. 69 ไม่สะดุดแม้มีการเลือกตั้ง ยันเป็นเจตนาดีของรัฐบาล

ปลัดคลัง การันตี งบปี 70 ทำได้ทันที 1 ต.ค. 69 ไม่สะดุด แม้มีการเลือกตั้ง ยันเป็นเจตนาดีของรัฐบาล ชี้เคยมีบทเรียนเรื่องงบประมาณไม่เสร็จ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
วันนี้ (18 พ.ย. 68) ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆนี้ มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับกรอบเวลาการจัดทำงบ ประจำปีงบประมาณ 2570 ให้เร็วขึ้น เพื่อทำให้การจัดทำกรอบงบประมาณดังกล่าวทันต่อการเบิกจ่ายตามปฏิทินของปีงบประมาณ ไม่ล่าช้า
ทั้งนี้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงว่า รัฐบาลชุดนี้มีข้อจำกัดเรื่องอายุการทำงานที่มีเวลาเพียง 4 เดือน แล้วต้องยุบสภาในเดือนม.ค. 2569 ซึ่งทำให้การจัดทำงบประมาณ ปี 2570 ภายใต้การนำของรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศหลังการเลือกตั้งจะล่าช้าไปด้วยรัฐบาลมีเวลาทำงานแค่ 4 เดือน ก็ต้องยุบสภาช่วงเดือนม.ค. 2569 โดยในช่วงเปลี่ยนเข้ามาทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจะขาดความต่อเนื่อง ทำให้กรอบการจัดทำงบประมาณปี 2570 ล่าช้ากว่าปกติ โดยในวันที่ 1 ธ.ค.นี้
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2570 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ถือเป็นเจตนาดีของรัฐบาลเพื่อให้สามารถเบิกใช้ได้ทันที 1 ต.ค. 2569 แม้จะมีการเลือกตั้งก็จะไม่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่สะดุด
“เราเคยมีบทเรียนเรื่องงบประมาณไม่เสร็จ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ต้องเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ทำให้ไม่มีงบประมาณใช้เกือบครึ่งปี ในช่วงปี 2566 ซึ่งเชื่อว่ารับบาลมีเจตนาดีเพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ปกรติ แม้จะอยู่ในช่วงการเลือกตั้งงบประมาณ ปี 2570 ก็จะสามารถเบิกจ่ายได้ในวันที่ 1 ต.ค. 2569 ซึ่งเป็นประโยชน์ของการเร่งรัดงบประมาณไม่ให้สะดุด” นายลวรณ ระบุ