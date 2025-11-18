คลังเผยสรรพากร รายงานแนวทางเก็บภาษีหุ้นชินวันนี้ ชี้ออส.มีอำนาจสืบแม้ทรัพย์สินอยู่ตปท.

ปลัดคลัง เผย สรรพากร รายงาน แนวทางเก็บ ภาษีคดีหุ้นชิน 1.76 หมื่นล้านวันนี้ ชี้ออส.มีอำนาจสืบทรัพย์ แม้ทรัพย์สินอยู่ตปท.
วันนี้ (18พ.ย.) นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึง กรณีศาลฎีกามีคำพิพากษากลับในคดีภาษีของนายทักษิณ ชินวัตร ในฐานะโจทก์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.76 หมื่นล้านบาท ว่า วันนี้กรมสรรพากรจะมารายงานตน แต่อย่างไรก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยให้อัยการสูงสุดจะมีการดำเนินการสืบทรัพย์ และเข้าสู่การดำเนินการของกรมบังคับคดี แล้วมาที่การดำเนินการของกรมสรรพากร
พร้อมยืนยันว่า ที่ผ่านมากรมสรรพากร แนวปฏิบัติในการฟ้องคดีในเรื่องเหล่านี้เป็นจำนวนมาก
เมื่อถามว่าวงเงินเยอะขนาดนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยเฉพาะหรือไม่ รวมถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ นายลวรณ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนต้องรอให้กรมสรรพากรมารายงาน และเมื่อมีความชัดเจนก็จะมีการแถลงให้รับทราบ
ทั้งนี้หากทรัพย์สินยังอยู่ในต่างประเทศจะดำเนินการ สืบทรัพย์ ได้หรือไม่ นายลวรณ กล่าวว่า อัยการสูงสุดสามารถสืบทรัพย์ได้
ส่วนกรณีดังกล่าวจะเทียบเคียงกับการยึดทรัพย์ในโครงการจำนำข้าวได้หรือไม่ นายลวรณ กล่าวว่า กรณีจำนำข้าวโจทก์ไม่ใช่กรมสรรพากร แต่รอบนี้โจทก์ คือกรมสรรพากร ซึ่งอาจจะเป็นคนบริบทกัน