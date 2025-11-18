ครม.เห็นชอบทบทวนกรอบแนวทางประเมินผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ปรับรายละเอียดชี้วัดเบิกจ่ายงบ

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติเห็นชอบการทบทวนกรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อปรับปรุงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบประมาณ”
วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนกรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ดังนี้
1. ปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบประมาณ” ตามผลการหารือร่วมกันระหว่างหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง
2. มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือปรับปรุง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการ ให้มีความเหมาะสมได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สำนักงาน ก.พ. รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ให้สำนักงาน ก.พ. นำความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาทบทวนร่วมกับ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อปรับปรุงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบประมาณ” และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและได้ข้อยุติ และให้สำนักงาน ก.พ. นำข้อยุติดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วก่อนสิ้นปีงประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้นำตัวชี้วัดดังกล่าวไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารทั้ง 2 รอบการประเมิน ในมิติด้านผลสัมฤทธิ์ ข. : วาระเร่งด่วนหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษ สรุป ดังนี้
แนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบฯ 2569 ครั้งนี้
-ไม่เกิน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.) ตัวชี้วัดเดิม (ไม่ใช่ตัวชี้วัดบังคับ มีหรือไม่มีก็ได้) ผู้ประเมินตกลงตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักร่วมกับผู้รับการประเมิน ค่าน้ำหนักร้อยละ 20 2.) ตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบฯ” (ตัวชี้วัดบังคับ) ค่าน้ำหนักรวมร้อยละ 10 ประกอบด้วย ตัวชี้วัด “ร้อยละการใช้จ่ายงบฯ ภาพรวม” (การก่อหนี้ผูกพัน) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5 ตัวชี้วัด “ร้อยละการเบิกจ่ายงบฯ ภาพรวม” ค่าน้ำหนักร้อยละ 5 สำหรับวิธีการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด นำเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงปประมาณที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนดในแต่ละปีงบประมามาณ มากำหนดเป็นค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบประมาณ” ในแต่ละรอบการประเมิน