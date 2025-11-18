นายกฯสั่งทุกกระทรวงเดินหน้าข้อตกลงจีน หลังตามเสด็จฯเยือนเป็นทางการ สั่งเร่งกู้ระเบิดตามคำมั่นที่ให้ไว้

นายกฯ สั่งการทุกกระทรวงเดินหน้าข้อตกลง ขับเคลื่อนร่วมมือกับจีนทุกมิติต่อเนื่อง หลังตามเสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย. 68 พร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ตามคำมั่นที่ไทยให้ไว้กับทุกฝ่าย
วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2568) เวลา 10.25 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม. ดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2568 ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีฯ สี จิ้นผิง ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีน เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้ง เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ครบ 50 ปี จึงสั่งการมอบหมายเพิ่มเติมให้
-กระทรวงต่าง ๆ ที่ได้ลงนามกรอบความร่วมมือกับจีนไปแล้ว หรือที่กำลังจะลงนามทำความตกลงในอนาคต ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เช่น การอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า การตรวจสอบสินค้า การขนส่ง การดึงดูดการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
-ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลการตรวจสอบ กักกัน และการออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าต่าง ๆ ทั้งสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง ที่จะส่งออกไปยังจีน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปลอดภัย สามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
-ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย
นอกจากนี้ ตามที่ประธานาธิบดีฯ สี จิ้นผิง ได้แจ้งความประสงค์จะซื้อข้าวจากไทย 5 แสนตัน ขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งทำความตกลงรายละเอียดในการส่งมอบข้าวให้กับฝ่ายจีนโดยเร็ว รวมทั้งขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมสต๊อกข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่จีนต้องการไว้ให้พร้อมสำหรับการส่งออกด้วย
นายกรัฐมนตรียังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ พร้อมเตรียมการต้อนรับ นรม. จีน รวมถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ และเหมาะสมด้วย
ด้านสถานการณ์ไทย – กัมพูชา ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการชี้แจงผ่านทาง Facebook ถึงผลการหารือทางโทรศัพท์กับนายกฯ มาเลเซีย จึงขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยกันชี้แจงและทำความเข้าใจ ในเรื่องสำคัญ โดยให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงและเน้นย้ำให้ประชาชน เข้าใจว่า “ทางประธานาธิบดีสหรัฐ ยืนยันว่า ไม่ได้นำประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีทางการค้า ระหว่างไทยกับสหรัฐ ที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้” ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับกับกระทรวงกลาโหม “ให้เร่งดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับทุกฝ่าย”