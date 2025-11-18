"ธรรมนัส” เผยยังไม่คุย “เดชอิศม์” หลังสะพัดเตรียมขน สส.ซบ “กล้าธรรม” ยังมีเวลา เชื่อตัดสินใจแล้วแต่ยังไม่พูด

"ธรรมนัส” เผยยังไม่คุย “เดชอิศม์” หลังข่าวสะพัดเตรียมขน สส.ซบ “กล้าธรรม” ยังมีเวลา เชื่อทุกคนตัดสินใจแล้วแต่ยังไม่พูด ย้ำ ส่งครบ 400 เขต เตรียมเปิดตัวใหญ่ต้นเดือนหน้า
วันที่ 18 พ.ย.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกระแสข่าวนายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา และอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมขน สส.ในสังกัดย้ายเข้าพรรคกล้าธรรมว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน ตนมองว่าเรื่องนี้ยังมีเวลาคุยกัน
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า เผื่อเขาจะไปอยู่พรรคอื่นก่อน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนมองว่าตอนนี้ทุกคนต่างตัดสินใจแล้ว แต่ยังไม่พูดถึงเฉยๆ
เมื่อถามว่า พรรคกล้าธรรมจะจัดการประชุมใหญ่สามัญเพื่อเตรียมตั้งหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมจะมีการเปิดตัวครั้งใหญ่พร้อมกันทั้งหมดในช่วงต้นเดือนหน้า ตอนนี้ยังไม่มี แต่ยืนยันว่าพรรคกล้าธรรมจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 400 เขต
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครบ 3 คนหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า “ยังครับ ยังอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นต่ออยู่”