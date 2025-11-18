ยธ.แจงทบทวนระเบียบส่งนักโทษรักษานอกเรือนจำเพื่อความชัดเจน ให้แพทย์ชี้เท่านั้น-ห้ามออกใบล่วงหน้า

รมว.ยุติธรรม แจง ให้ทบทวนระเบียบส่งตัวผู้ต้องขังรักษานอกเรือนจำ เพื่อความชัดเจนมากขึ้น ย้ำต้องเป็นความเห็นของแพทย์ ไม่ใช่พยาบาล และไม่ให้ออกใบส่งตัวล่วงหน้า
วันนี้ (18พ.ย.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง การสั่งให้ทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบแนวทางการส่งตัวผู้ต้องขังรักษานอกเรือนจำ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยชั้น 14 หรือไม่ ว่า การให้ทบทวนครั้งนี้เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น เนื่องจากระเบียบเดิมใช้มานานแล้ว
ส่วนหลังจากนี้การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจำ จะต้องดำเนินการอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า จะต้องมีการตรวจประเมินโดยแพทย์เท่านั้น จากแต่ก่อนที่เป็นความเห็นของพยาบาล
ส่วนหลังจากนี้ การออกใบตรวจสุขภาพเพื่อส่งตัว ต้องเป็นการทำ ณ ขณะนั้น หรือทำไว้ล่วงหน้าได้ เพราะก่อนหน้านี้พบว่ามีการทำใบส่งตัวล่วงหน้า พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ต้องเป็นการตรวจสุขภาพและรับรอง ณ ขณะนั้น จะมาทำก่อนไม่ได้