”จุลพันธ์“ ยังไม่เคาะประเด็น-ไทม์ไลน์ซักฟอก เผยหารือ "เท้ง" แล้ว แต่มีเงื่อนไขบางอย่าง โยน กก.บห.เพื่อไทยพิจารณา

”จุลพันธ์“ เผยยังไม่สรุปประเด็น-ไทมไลน์ยื่นซักฟอก ยอมรับคุยผู้นำฝ่ายค้านแล้ว แต่ได้ร้องขอบางอย่าง โยน คกก.ยุทธศาสตร์เพื่อไทยพิจารณา
วันที่ 18 พ.ย.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ยังไม่มีข้อสรุปอยู่ระหว่างการพูดคุย โดยเรื่องนี้มอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค เพื่อพิจารณาประเด็นที่จะอภิปรายว่ามีความสุขงอมแล้วหรือไม่ ทั้งเรื่องเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และการปัดเป่าคดีความต่างๆ รวมถึงการทุจริตคอรัปชั่น ว่าทั้งหมดมีข้อมูลอยู่ในมือเพียงพอแล้วหรือไม่ และหากจะยื่นจะเป็นช่วงวันเวลาใด เพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศ จากรัฐบาลชุดปัจจุบัน
เมื่อถามว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้าน(นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน) แล้ว มีแนวทางอย่างไรนายจุลพันธ์ ยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกันแล้ว แต่ขอยังไม่ลงรายละเอียดในประเด็นที่มีการหารือ ซึ่งตนก็ได้แสดงความชัดเจนว่า มีความตั้งใจที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล
ขณะเดียวกัน ผู้นำฝ่ายค้านฯ ก็มีการร้องขอบางประการ พรรคเพื่อไทยก็รับมาพิจารณาหารือกันภายใน และสุดท้ายคงต้องมีคำตอบให้กับพรรคประชาชน โดยต้องดูทีท่าและสถานการณ์อื่นประกอบ โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า จำเป็นต้องรอให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 ในปีนี้ถึงจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายจุลพันธ์ ย้ำว่า ขอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคมีข้อสรุปก่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้