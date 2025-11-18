"บิ๊กเล็ก" สบายใจ "ฮุนเซน" ท้าปิดด่าน 100 ปี ยันไม่ปล่อย 18 เชลย เหตุกัมพูชายังเป็นปรปักษ์ เดินหน้ากู้ทุ่นระเบิดเอง

"บิ๊กเล็ก" บอกสบายใจ "ฮุนเซน" ท้าปิดด่าน 100 ปี ไล่ไปอ่านปฏิญญาฯ ให้งดเว้นการยั่วยุ ยันไม่ปล่อยตัว 18 เชลยศึกกัมพูชา เหตุยังไม่สิ้นสุดความเป็นปรปักษ์ เดินหน้ากู้ทุ่นระเบิดเอง ห่วงความปลอดภัยประชาชน-ทหาร
วันที่ 18 พ.ย.68 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงกรอบเวลาการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 13 พื้นที่ว่า เบื้องต้น ไม่ได้กำหนดเวลา เพราะการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะเร่งรัดไม่ได้ ซึ่งขณะนี้ได้เก็บกู้แล้ว 5 พื้นที่ และจะดำเนินการต่ออีก 8 พื้นที่ หากเสร็จแล้วก็จะขยายการเก็บกู้ในพื้นที่อื่นต่อ แม้จะไม่ได้กำหนดเวลา แต่ให้เร่งรัดดำเนินการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดน และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะดำเนินการเอง ซึ่งตามความเป็นจริง ที่ประชุมอยากให้เก็บกู้ร่วมกัน แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ตอบรับ ดังนั้น ไทยก็ต้องทำเอง และฝ่ายกัมพูชาอยากให้รอ แต่ไทยรอไม่ได้แล้ว เพราะทหารไทยสูญเสียขาไปถึง 7 ขาแล้ว ดังนั้น จึงต้องทำเอง และทำฝ่ายเดียว ดังนั้น ขอประชาชนไม่ต้องกังวลใจ ถ้าฝ่ายกัมพูชายังไม่เก็บ ฝ่ายไทยก็ต้องเก็บในพื้นที่ของไทย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนคนไทยและทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
เมื่อถามถึงกรณี 18 เชลยศึก ที่ฮุนเซนกล่าวหาไทยเก็บไว้เพื่อต่อรองนั้น พลเอกณัฐพล กล่าวว่า ฝ่ายไทยยืนยันไม่ปล่อยตัว เพราะเป็นสัญลักษณ์ว่า ฝ่ายกัมพูชายังไม่แสดงความสิ้นสุดการเป็นปรปักษ์ และไม่ได้เป็นเป็นการต่อรองใด ๆ พร้อมย้ำว่า เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย และหลักการไม่ได้คิดว่าทางฝ่ายกัมพูชาจะคิดอย่างไร
เมื่อถามถึงกรณีที่นายฮุนเซน ระบุหากไทยอยากจะปิดด่าน 100 ปี ก็ทำไปได้เลยนั้น พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า ขอให้ย้อนไปดูรายละเอียดใน Joint Declaration ให้ดี ที่มีการให้งดการยั่วยุ และต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะไปสู่สันติภาพ ซึ่งการที่กัมพูชาเล่นแบบนั้น เป็นการมุ่งมั่นหรือไม่ ซึ่งส่วนตัวที่เคยพูดไว้ว่า ไม่ต้องมาคุยกับตนเองแล้ว เพราะประชาชนคนไทยไม่ต้องการ ตนเองจึงไม่พูดเรื่องปิดด่าน และตอบไปตามความรู้สึกความเห็น และความต้องการของคนไทย และเมื่อฮุนเซน ไม่ต้องเปิดด่าน 100 ปี ตนเองก็สบายใจว่า ชีวิตนี้ไม่ต้องมาคุยกับตนเองเรื่องเปิดด่านแล้ว