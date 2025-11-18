"สีหศักดิ์" ยัน “อนุทิน” คุย “ทรัมป์” ไม่มีเรื่องระงับเจรจาภาษีไทย ชี้ยึดคำพูด 2 ผู้นำไม่ต้องรอหนังสือทางการ ย้ำ เดินหน้าเจรจา แยกต่างหากจากเรื่องปฏิญญาสันติภาพ
วันที่ 18 พ.ย.68 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงหนังสือการระงับเจรจาภาษีที่สหรัฐอเมริกาส่งมาถึงไทยว่า ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุยกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ ซึ่งเราก็เดินหน้าของเราต่อไป
เมื่อถามว่า หนังสือที่ส่งมาก่อนหน้านี้มีผลหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ฝ่ายไทยถือเรื่องความมั่นคงเป็นสำคัญ ซึ่งควรจะแยกเรื่องการค้าออกจากกัน พร้อมย้ำว่า ไทยจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกับกัมพูชา
เมื่อถามว่า ไม่ต้องรอหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางสหรัฐอย่างเป็นทางการ แต่ยึดคำเจรจาระหว่างผู้นำ 2 ประเทศใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ ระบุว่า ตรงนี้สำคัญที่สุด
เมื่อถามย้ำผู้นำ 2 ประเทศมีความเข้าใจตรงกันใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตรงนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจตรงกัน พร้อมย้ำว่า เราก็ยังเดินหน้าของเราในการเจรจาการค้า แยกจาก Joint Declaration เพราะเป็นคนละส่วนกัน