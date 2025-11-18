xs
"สีหศักดิ์" ยัน​นายกฯ คุย “ทรัมป์” ​ไร้ประเด็นระงับเจรจาภาษี ย้ำเดินหน้าคุย ไม่เกี่ยวปฏิญญาสันติภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 18 พ.ย.68 นายสีหศักดิ์​ พวงเกตุแก้ว​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ​ ให้สัมภาษณ์ถึงหนังสือการระงับเจรจาภาษีที่สหรัฐอเมริกาส่งมาถึงไทย​ว่า​ ขณะที่นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุยกับนายโดนัลด์​ ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ ซึ่งเราก็เดินหน้าของเราต่อไป

เมื่อถามว่า หนังสือที่ส่งมาก่อนหน้านี้มีผลหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ฝ่ายไทยถือเรื่องความมั่นคงเป็นสำคัญ​ ซึ่งควรจะแยกเรื่องการค้าออกจากกัน​ พร้อมย้ำว่า​ ไทยจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกับกัมพูชา

เมื่อถามว่า ไม่ต้องรอหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางสหรัฐอย่างเป็นทางการ แต่ยึดคำเจรจาระหว่างผู้นำ 2 ประเทศใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์​ ระบุว่า​ ตรงนี้สำคัญที่สุด​

เมื่อถามย้ำผู้นำ​ 2 ประเทศมีความเข้าใจตรงกันใช่หรือไม่​ นายสีหศักดิ์​ กล่าวว่า​ ตรงนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจตรงกัน​ พร้อมย้ำว่า​ เราก็ยังเดินหน้าของเราในการเจรจาการค้า แยกจาก​ Joint​ Declaration​ เพราะเป็นคนละส่วนกัน

