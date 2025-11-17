นายกฯกำชับ สธ.ดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม "พัฒนา" รับลูกเฝ้าระวังต่อเนื่องเน้นปลอดภัยจนท.-ผู้ป่วย

รมว.สธ. เผย นายกฯห่วงปชช.น้ำท่วม กำชับพื้นที่เฝ้าระวังแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัว ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง เน้นปลอดภัยทั้งจนท.-ผู้ป่วย จัดทีมเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง ดูแลแล้วกว่า 7,000 ราย บริการทางการแพทย์ 2.58 แสนครั้ง คัดกรองสุขภาพจิต 21,464 คน ไม่พบเสี่ยงซึมเศร้า-ฆ่าตัวตาย น้ำลดเฝ้าระวังโรค ฟื้นฟูสถานพยาบาล
วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2568) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยจากพายุ "คัลแมกี" ว่า ขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์ใน 10 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี สิงห์บุรี ตาก สุโขทัย ปทุมธานี และนนทบุรี ภาพรวมพื้นที่ได้รับผลกระทบทรงตัว มีผู้เสียชีวิตคงเดิม 11 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบสะสม 54 แห่ง ยังปิดบริการ 2 แห่ง คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีการเปิดจุดบริการทดแทนในพื้นที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยในสถานการณ์และกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งข้อมูลจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดูแลกลุ่มเปราะบางจาก 6,948 ราย เป็น 7,015 ราย เพิ่มขึ้นในพื้นที่สุโขทัย ตาก และชัยนาท ขณะที่การให้บริการทางการแพทย์สะสมเพิ่มจาก 256,146 ครั้ง เป็น 258,386 ครั้ง โดยจังหวัดภาระงานสูงสุดยังคงเป็นพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ และอุทัยธานี ด้านสุขภาพจิต มีการคัดกรองสะสม 21,464 คน พบผู้มีภาวะเครียดสูงคงเดิม 71 ราย ส่วนใหญ่อยู่ใน จ.สิงห์บุรี ยังไม่พบผู้เสี่ยงซึมเศร้าหรือเสี่ยงฆ่าตัวตาย
นายพัฒนากล่าวต่อว่า แม้สถานการณ์จะยังทรงตัว แต่ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่น้ำท่วมทุกจังหวัดยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คงการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (PHEOC) อย่างเข้มข้น เน้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเป็นลำดับแรก ตรวจสอบเส้นทางเข้า–ออกโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งและรายงานเหตุเร่งด่วนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขเยี่ยมกลุ่มเปราะบางและสูงอายุ พร้อมส่งทีมดูแลจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงดูแลสุขาภิบาลอาหาร น้ำ หลังน้ำลดให้ดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมขัง และเร่งฟื้นฟูสถานพยาบาล
นอกจากนี้ ให้จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และยาทากันยุง เพื่อแจกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย หากจังหวัดใดต้องการรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาเพิ่มเติมให้แจ้งสำนักงานเขตสุขภาพโดยด่วน