“ชัยวุฒิ” ชี้ “บุหรี่ไฟฟ้า” เอี่ยวธุรกิจสีเทา-ผู้มีอิทธิพล วอนรัฐบาลปราบจริงจัง-ปรับปรุงกฎหมาย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิดเผยถึงปัญหาภัยจากสแกมเมอร์และธุรกิจสีเทาบนโลกออนไลน์ในรายการ “สีสันการเมืองแบบเด้งเด้ง” บนช่องทางออนไลน์ของหนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยยกกรณี “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสินค้าผิดกฎหมายแต่มีขายเกลื่อนบนโลกออนไลน์ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทา
อดีต รมต. DE กล่าวว่า “ในอดีตสมัยที่ตนยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมีการจับกุมร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ปิดเว็บไซต์ และมีการดำเนินคดีไปจนถึงการจับกุมผู้ใช้งาน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้ากลับมีการซื้อขายอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์จนกลายเป็น “นอร์ม (Norm) หรือความปกติของสังคม” ไปแล้ว ทั้งที่ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สะท้อนถึงปัญหาของกฎหมายที่ไม่ทันสมัย ส่งผลให้การซื้อขายและใช้งานทั่วไปกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม”
นายชัยวุฒิยอมรับว่าปัญหานี้มีผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้อง และเรียกร้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันปราบปรามอย่างจริงจัง และปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยตามทันการค้าขายและอาชญากรรมในยุคดิจิทัล ปิดช่องว่างไม่ให้ผู้กระทำความผิดสามารถละเมิดกฎหมาย และขายสินค้าผิดกฎหมาย เช่น บุหรี่ไฟฟ้าบนช่องทางออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง
ในอดีต นายชัยวุฒิได้ให้การสนับสนุนแนวทางยกเลิกการแบนบุหรี่ไฟฟ้า และนำสินค้านี้เข้าสู่ระบบกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้เข้ารัฐและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจากการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายได้อย่างเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งจะต้องมีการควบคุมการโฆษณา การทำการตลาด และช่องทางขายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
นอกจากนี้ ในรัฐบาลชุดก่อนภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งได้จัดทำรายงานและนำเสนอแนวทางการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีการรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับบทเรียนจากนานาประเทศ และได้ผ่านการรับทราบจากสภาผู้แทนราษฎร ส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมาธิการได้สนับสนุนการควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกต้องด้วยกฎหมาย พร้อมมาตรการเข้มงวดที่จะกำหนดมาตรฐาน ส่วนประกอบ และวิธีการจัดจำหน่าย ด้วยความตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคมที่เกิดจากการแบนในปัจจุบัน และเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างถึงที่