ครั้งแรกในไทย IAIC 2025 ประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมทั่วโลก!

ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ประชุมอุตสาหกรรมการเลี้ยงนกสวยงามระดับนานาชาติ 2025 (International Aviculture Industries Conference 2025 – IAIC 2025) เป็นครั้งแรก จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมนกสวยงามประเทศไทย (TAVIG) โดยความร่วมมือจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
งานนี้ได้รับความสนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 400 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจำนวนกว่า 20 ท่าน ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้เพาะพันธุ์นก นักอนุรักษ์ สัตวแพทย์ ผู้ดูแลสัตว์ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจจากหลาย
ประเทศ สะท้อนถึงความสำคัญของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมนกสวยงามระดับโลก
โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร,
คุณกฤษนันต์ นวลสุวรรณ์, ดร.ภมรชัย อภิชาติประคัลภ์,คุณดวง คิ้วคชา,คุณนพดล ธรรมวัฒนะ,Mr. Wolfgang Kiessling
การประชุมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีวิชาการสำคัญเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนความรู้มากมาย อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมจากนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับมาตรฐานและองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงนก ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในและนอกถิ่นอาศัย ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนกสวยงามให้เติบโตอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนในพื้นที่เปราะบาง และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน