“นเรศ” เดินหน้าปฏิรูปข้าว วางโซนนิ่งการผลิต–การตลาดทั่วประเทศ เสนอ นบข.แก้ปัญหาราคาแบบยั่งยืน

“นเรศ” เดินหน้าปฏิรูปการผลิตข้าว วางโซนนิ่งการผลิต–การตลาดทั่วประเทศ เสนอ นบข.แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 17 พ.ย.นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ “การขับเคลื่อนนโยบายการผลิตข้าวและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยย้ำว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ และเป็นฐานความมั่นคงทางอาหาร แต่เกษตรกรไทยยังประสบปัญหารายได้ต่ำและต้นทุนการผลิตสูง รัฐบาลจึงเดินหน้านโยบายเร่งด่วนเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างตลาด และเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
นายนเรศ ระบุว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวจากปริมาณสู่คุณภาพ ส่งเสริม “ข้าวคาร์บอนต่ำ” ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง พัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพมาตรฐานระดับสากล พร้อมเดินหน้าทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงตลาดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยใช้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน
ด้านการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันมาตรการพัฒนาคุณภาพข้าว พร้อมสนับสนุนเครื่องบรรจุและผลิตเมล็ดพันธุ์ให้โรงสีขนาดเล็ก นำร่อง 200 แห่ง รวมถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการทำนา นำร่อง 1 ล้านไร่ ซึ่งในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
นายนเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางปรับพื้นที่ 1 ล้านไร่ จะดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมการข้าว โดยจัดทำโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูก สนับสนุนให้เกษตรกรปรับจากการปลูกข้าวไปสู่พืชทางเลือก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชตระกูลถั่ว พร้อมพัฒนา “โซนนิ่งด้านการตลาด” คู่ขนานไปกับการจัดโซนนิ่งการผลิต ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และสามารถทำการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว