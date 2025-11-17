ปชน.ขอรัฐบาลปรับเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมจากเหมาจ่าย 9,000 บาท เป็นเดือนละ 9,000 บาทตามระยะเวลาน้ำท่วม

ปชน.ขอ ครม.ทบทวนเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมให้เท่าเทียม ปรับจากเหมาจ่าย เป็นให้ 9,000 บาทต่อเดือน ตามเวลาที่ถูกน้ำท่วม
เมื่อวันที่17 พ.ย.2568 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ สส. บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล ซึ่งคาดหวัง ในการประชุม ครม. วันพรุ่งนี้(18พ.ย.)ให้ทบทวนแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม โดยหากอ้างอิงจากมติ ครม. ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การจ่ายเงินเยียวยาประชาชน ที่ถูกน้ำท่วมเกิน 7 วัน เป็นลักษณะเหมาจ่าย ครัวเรือนละ 9,000 บาท ซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่า หากเป็นเช่นนี้จะเกิดปัญหา 2 ประการ คือ 1.เงิน เยียวยาถึงมือประชาชนหลังน้ำลดลงแล้ว ทั้งที่ความลำบากของประชาชนเกิดขึ้นตั้งแต่น้ำท่วม ไม่สามารถหารายได้เหมือนเดิม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2. เกิดข้อทักท้วงการเยียวยาในอัตราเหมาจ่าย ไม่เป็นธรรม เพราะบ้านที่ถูกน้ำท่วม 7-8 วัน กลับบ้านที่ถูกน้ำท่วม เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน กลับได้รับเงินเยียวยาเท่าเทียมกัน
ดังนั้น ขอให้ ครม. ทบทวนเปลี่ยน จากอัตราเหมาจ่าย 9,000 บาท เป็น 9,000 บาทต่อเดือน ตามระยะเวลาที่น้ำท่วม