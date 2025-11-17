xs
‘รวมไทยสร้างชาติ’ จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้ชุมชน เดินหน้าผลักดัน ‘โซลาร์เสรี’

‘รวมไทยสร้างชาติ’ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย เสริมความเข้าใจให้ชุมชน พร้อมเดินหน้าผลักดันกฎหมายพลังงาน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ย้ำ ‘โซลาร์เสรี’ ยังไปต่อ! เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเศรษฐกิจไทย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 นายชัชวาลล์ คงอุดม เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ นายวิทยา แก้วภราดัย รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นายโกวิทย์ ธารณา รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และนาวาอากาศตรี ดร.ปุญณัฐส์ นำพา รองเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2 แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป โดยมีนางสาวอรัญญา มณีแจ่ม ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตจตุจักร พรรครวมไทยสร้างชาติ นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ ลานกีฬาชุมชนภักดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายชัชวาลล์ กล่าวว่า ตลอด 2 ปีเศษที่ผ่านมา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้มีโอกาสเข้าไปกำกับดูแลกระทรวงพลังงาน ทำให้ราคาด้านพลังงานต่าง ๆ เช่น ค่าไฟ ลดลงจากหน่วยละ 4.70 บาท ในช่วงก่อนที่นายพีระพันธุ์เข้ารับตำแหน่ง ลงมาเหลือหน่วยละ 3.94 บาท ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ในปี 2567 ที่ผ่านมา ประชาชนสามารถประหยัดเงินในการจ่ายค่าไฟฟ้ารวมกันได้มากถึง 2 แสนกว่าล้านบาท รวมทั้งยังได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมันให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม ด้วยการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกมาถึง 2 ฉบับ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่พี่น้องประชาชน
“ผลงานที่ผ่านมาของท่านพีระพันธุ์ ทำให้ผมยังอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อสนับสนุนคนดี คนตั้งใจจริงที่พยายามทำทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชน” นายชัชวาลล์กล่าว

นายชัชวาลล์ ยังขอให้พี่น้องประชาชนชาวจตุจักรสนับสนุนนางสาวอรัญญา มณีแจ่ม ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และพร้อมจะเข้าสภาไป 'สู้ให้ทุกปัญหา พึ่งพาได้ทุกเรื่อง' ให้กับชาวจตุจักรได้อย่างแน่นอน

ในส่วนการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ชาวชุมชนภักดีและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสังคมนั้น นายอรรถวิชช์ ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพลังงานว่า หากเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ค่าไฟฟ้าแพงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง สาเหตุมาจากการที่ประเทศไทยไปเซ็นสัญญาผลิตและใช้ไฟฟ้าในอัตรากำลังผลิต 55,000 เมกกะวัตต์ แต่ใช้ไปจริงเพียง 30,000 เมกกะวัตต์ ทำให้ต้องจ่ายค่าไฟส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้จริงถึง 20,000 กว่าเมกกะวัตต์ ซึ่งประชาชนต้องมาแบกรับภาระ ขณะเดียวกันเทรนด์ของโลกกำลังมุ่งสู่พลังงานสะอาด หากประเทศใดไม่หันมาใช้พลังงานสะอาดก็ต้องเผชิญกับภาษีสินค้านำเข้าในอัตราที่สูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการขายสินค้าไม่ได้ ไม่เกิดการลงทุนในประเทศไทย เกิดปัญหาการว่างงาน และสร้างความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจตามมาเป็นลูกโซ่

“ธุรกิจหลายอย่าง เช่น Data Center อุตสาหกรรมรถยนต์ เขามุ่งเน้นไปที่การใช้พลังงานสะอาด บางธุรกิจต้องใช้พลังงานสะอาด 100% จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจใหม่ ๆ ถึงไม่มาเปิดที่ประเทศไทย เพราะเราเริ่มถูกกีดกันแล้ว ดังนั้นต้องส่งเสริมการใช้โซลาร์เสรีให้กับประชาชนทันที” นายอรรถวิชช์กล่าว


นายอรรถวิชช์ระบุถึงวิธีแก้ไขปัญหาว่า รัฐจะต้องสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ที่ผ่านมายังประสบปัญหา เพราะถ้าจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดก็จะต้องรอให้ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่มีความพร้อมก่อน ซึ่งตนและพรรครวมไทยสร้างชาติมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและทำให้ประเทศไทยเสียโอกาส จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ร่าง พ.ร.บ.โซลาร์เสรี ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองแล้ว ยังตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานและเทรนด์ของสังคมโลกด้วย นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาถูก จากราคาในท้องตลาดที่สูงถึงเครื่องละ 180,000 บาท เหลือเครื่องละ 65,000 บาท และได้ประสาน SME Bank เข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานสะอาดอย่างทั่วถึงและครอบคลุมด้วย

นายอรรถวิชช์กล่าวว่า การผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ทางคณะกรรมการกฤษฎีกากลับตีตกร่างกฎหมายดังกล่าวโดยอ้างว่ามีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งไม่เป็นความจริง และหากพรรครวมไทยสร้างชาติได้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง พรรคจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายฉบับนี้ต่ออย่างแน่นอน พร้อมกับการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานอื่น ๆ ทั้งค่าไฟ และน้ำมัน ตามที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้วางแนวทางไว้

