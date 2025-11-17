xs
xsm
sm
md
lg

รทสช.รุกปักธงกาญจนบุรี เปิดสำนักงานตัวแทนพรรคแห่งใหม่ ‘พีระพันธุ์’ เดินหน้าสร้าง DNA คนทำงานทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



'รวมไทยสร้างชาติ' รุกคืบปักธงกาญจนบุรี เปิดสำนักงานตัวแทนพรรคแห่งใหม่ ‘พีระพันธุ์’ เดินหน้าสร้าง DNA คนทำงานทั่วประเทศ ชู ‘เกษตรแปลงใหญ่’ นโยบายเปลี่ยนชีวิตเกษตรกร พร้อมสานต่อ 'โซลาร์เสรี' เพื่อพี่น้องประชาชน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมเปิดสำนักงานตัวแทนพรรคสาขาจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเป็นทางการ โดยมี นายชาติชาย ศักดิ์อิสระพงศ์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ จ.กาญจนบุรี เขต 2 และคณะ ให้การต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่


นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางพรรครวมไทยสร้างชาติได้เปิดสำนักงานตัวแทนพรรคในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ภายใต้การดูแลของ นายชาติชาย ลูกหลานของคนกาญจนบุรีซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เปี่ยมประสบการณ์บนสนามการเมือง ที่ตั้งใจมาร่วมทำงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน ซึ่งตนมั่นใจว่านายชาติชาย เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้พี่น้องชาวกาญจนบุรีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นได้แน่นอน

“ผมขอฝากคุณชาติชาย หรือ ‘ตั้ม’ กับพ่อแม่พี่น้องชาวกาญจนบุรีทุกคน เลือกตั้งคราวหน้าต้อง ‘ชาติชาย ศักดิ์อิสระพงศ์’ พรรครวมไทยสร้างชาติ เพราะการจะเป็นคนทำงานการเมืองได้ มาทำงาน มาพัฒนาชีวิตให้ประชาชนได้ ใจต้องมาก่อน ซึ่งคุณชาติชายมีคุณสมบัตินี้อย่างเต็มเปี่ยม” นายพีระพันธุ์ กล่าว


นายพีระพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า ตลอดเวลาที่ตนทำงานการเมืองมา 30 กว่าปี ไม่เคยคิดอยากมีตำแหน่ง คิดแต่เพียงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยในช่วงที่ตนเป็น สส.ทุกคนสามารถโทรหาได้ตลอดเวลา จนถึงวันนี้ตนก็ยังคงมุ่งมั่นทำงาน ไม่ได้มาเล่นการเมือง ซึ่งผลงานที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้ว โดยเฉพาะการลดราคาค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และตรึงราคาค่าแก๊สหุงต้มมาตลอดในช่วงที่ตนได้กำกับดูแลกระทรวงพลังงาน

นายพีระพันธุ์ ยังเปิดเผยถึงพันธกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ว่า พื้นที่แห่งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีนโยบายสำคัญเพื่อสนับสนุนการยกระดับเกษตรกรไทย นั่นคือ “นโยบายเกษตรแปลงใหญ่” โดยรัฐจะร่วมลงทุนกับกลุ่มเกษตรกร พร้อมสนับสนุนด้านทุน เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต และช่องทางตลาดเสริมศักยภาพการผลิต ซึ่งจะสามารถลดต้นทุน และเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้ภาคเกษตรกรรมของไทย

“สิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาติจะทำให้พี่น้อง คือ จะทำให้ราคาปุ๋ยถูกลง ประเทศไทยมีแร่โพแทชระดับโลก แต่เรากลับไม่เคยมีนโยบายนำแร่เหล่านี้มาทำปุ๋ยอย่างจริงจัง ถ้าผมและพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศ ผมจะเดินหน้าทำให้สำเร็จเช่นเดียวกับเรื่องไฟฟ้า และผมจะเดินหน้าโครงการโซลาร์เสรี ต่อไป รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างน้ำมัน โครงการผลิตน้ำมันชุมชน พร้อมทั้งเรื่องพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากใบอ้อย พี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงครับ ผมทำต่อแน่ และจะทำให้ดู” นายพีระพันธุ์กล่าว พร้อมแนะนำ นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการเกษตรที่จะมาช่วยเป็นกำลังสำคัญร่วมผลักดันนโยบาย 'เกษตรแปลงใหญ่' ให้สำเร็จลุล่วง


ด้านนายนราพัฒน์ ได้กล่าวถึงความตั้งใจในการทำงานด้านการเกษตรว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรต้องประสบกับต้นทุนการทำการเกษตรในราคาสูง แต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ ทั้งการผลิตไฟฟ้า การสูบน้ำ ซึ่งเมื่อนำมารวมกับการสนับสนุนด้านเครื่องมือการเพาะปลูก และการรวมตัวกันของเกษตรกร ตนก็มั่นใจว่าต้นทุนการผลิตจะลดลง กำไรของเกษตรกรจะมากขึ้น และเกษตรกรจะลืมตาอ้าปากได้อย่างยั่งยืนแน่นอน

“หากพี่น้องมีใจอยากได้คนทำงาน ไม่สนผลประโยชน์ ผมรับรองว่าถ้ามาเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ พี่น้องจะไม่ผิดหวัง เพราะเราจะได้นักการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง” นายนราพัฒน์ กล่าว


ด้านนายชาติชาย ศักดิ์อิสระพงศ์ ได้กล่าวขอบคุณนายพีระพันธุ์ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดสำนักงานพรรครวมไทยสร้างชาติ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และเปิดเผยว่าการที่ตนตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นเพราะอุดมการณ์ของพรรคสอดคล้องกับความตั้งใจของตนที่ต้องการอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนอย่างจริงจัง ไม่เน้นการเล่นการเมือง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2

"พื้นที่กาญจนบุรี เขต 2 มีมากกว่า 200 หมู่บ้าน ผมได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง และหวังว่า พี่น้องประชาชนจะพิจารณาให้โอกาสผมเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น" นายชาติชายกล่าว













รทสช.รุกปักธงกาญจนบุรี เปิดสำนักงานตัวแทนพรรคแห่งใหม่ ‘พีระพันธุ์’ เดินหน้าสร้าง DNA คนทำงานทั่วประเทศ
รทสช.รุกปักธงกาญจนบุรี เปิดสำนักงานตัวแทนพรรคแห่งใหม่ ‘พีระพันธุ์’ เดินหน้าสร้าง DNA คนทำงานทั่วประเทศ
รทสช.รุกปักธงกาญจนบุรี เปิดสำนักงานตัวแทนพรรคแห่งใหม่ ‘พีระพันธุ์’ เดินหน้าสร้าง DNA คนทำงานทั่วประเทศ
รทสช.รุกปักธงกาญจนบุรี เปิดสำนักงานตัวแทนพรรคแห่งใหม่ ‘พีระพันธุ์’ เดินหน้าสร้าง DNA คนทำงานทั่วประเทศ
รทสช.รุกปักธงกาญจนบุรี เปิดสำนักงานตัวแทนพรรคแห่งใหม่ ‘พีระพันธุ์’ เดินหน้าสร้าง DNA คนทำงานทั่วประเทศ
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น