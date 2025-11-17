เตือนระวังมิจฉาชีพ รัฐบาลยัน ปปง.ไม่มีระบบคุ้มครองสิทธิฯ ทางเฟซบุ๊ก-ติ๊กต็อก-ไลน์ แนะ 3 ช่องทางลงทะเบียนขอเงินคืนที่ถูกต้อง

รัฐบาลย้ำ! ปปง.ไม่มีระบบคุ้มครองสิทธิฯ ทางเฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก และไลน์ เตือนอย่าเชื่อข้อความเชิญชวนผ่านโซเซียล หลอกลงทะเบียนขอรับเงินคืน แนะ 3 ช่องทางลงทะเบียนขอเงินคืนที่ถูกต้อง
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีมีการเผยแพร่คลิป และข้อความผ่านช่องทางโซเซียลต่าง ๆ แอบอ้างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ระบุข้อความว่า “ปปง. ยึดทรัพย์แก๊งคอลฯ เร่งทยอยคืนทรัพย์ให้เหยื่อ เตรียมหลักฐานให้พร้อมลงทะเบียน” นั้น โดยให้ประชาชนติดต่อยื่นคำร้องผ่านเพจเฟซบุ๊ก และเพิ่มเพื่อนทาง Line นั้น ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อกลลวงมิจฉาชีพ อย่าติดต่อรวมถึงให้ข้อมูลส่วนตัวแก่มิจฉาชีพ ซึ่ง สำนักงาน ปปง. ยืนยันไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อความเชิญชวน และขอความร่วมมือไม่กดติดตาม ไม่แชร์ข้อมูล เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนที่หลงเชื่อได้
ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม โดยได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชนฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระและพนันออนไลน์รวมจำนวน 2,554 รายการ 89 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 4,730 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 54 รายคดี
สำหรับประชาชนที่ต้องการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายฯ ปปง. มีช่องทางการยื่นคำร้องฯ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง.
2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึง สำนักงาน ปปง.
3. ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด (ไม่ใช่สื่อสังคมออนไลน์)
“ย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.amlo.go.th/index.php/th/ หรือ โทร. 02-219-3600“ นางสาวอัยรินทร์ ย้ำ