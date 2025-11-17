“สว.ชีวะภาพ" ชี้รัฐบาลจัดการน้ำลงทุ่งรับน้ำถูกทาง แม้ฝนหนักพายุเข้า ผันน้ำรอบนี้ยังไม่กระทบที่อาศัย

“สว.ชีวะภาพ" ชี้การจัดการน้ำลงทุ่งรับน้ำเป็นไปอย่างถูกทาง แม้ฝนหนัก พายุเข้า ขออย่ามองเป็นเรื่องการเมือง ชม “ภราดร” สั่งการได้ดี เผยผันน้ำรอบนี้ยังไม่กระทบที่อาศัย
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวถึงภาพรวมการจัดการปัญหาน้ำท่วม ว่าจากที่ตนติดตามปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งตอนแรกมีพนังกั้นน้ำแตกหลายจุด แต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ระดับน้ำลดลงแล้ว จากที่เขื่อนลดการระบายน้ำลง น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ลดลง รวมถึงแม่น้ำที่ข้ามถนนทางหลวงสิงห์บุรี-ชัยนาท สิงห์บุรี-อ่างทอง ก็ลดระดับลง ซึ่งคงจะมาจากการที่วันก่อน นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการไปให้กรมชลประทาน และมีการปรับแผนการทำงาน ระบายออกไปยังคลองชลประทานด้านซ้ายขวา บางส่วนก็ลงทุ่งรับน้ำ เช่น ทุ่งแม่ลา , ทุ่งท่าวุ้ง ซึ่งจากการติดตามพบว่าการระบายนี้ ยังไม่ได้รับผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย น่าจะมีผลต่อนาข้าว เท่าที่ทราบมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปแล้ว แต่ก็มีบางส่วนที่เพิ่งทำนา ซึ่งก็มีมาตรการในการเยียวยาให้ลงทะเบียนแล้ว
“เห็นด้วยนะครับที่เอาน้ำลงไปในทุ่งทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสิงห์บุรี เห็นบอกว่าไปถึงลพบุรี ก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ถูกต้องแล้ว ทุ่งพวกนี้ บางส่วนเก็บเกี่ยวกันไปนานแล้ว เพราะประชาชนรู้ว่าเดือน ต.ค.-พ.ย. ยังไม่น่าทำนา เพราะที่ทราบมีบางแปลงเท่านั้น 10-20 % ที่เข้าใจว่าเข้าฤดูหนาวแล้ว เลยเริ่มหว่านข้าว” นายชีวะภาพ กล่าว
นายชีวะภาพ ยังกล่าวว่า เรื่องนี้ขออย่าเพิ่งไปมองเรื่องการเมือง ตนเชื่อว่าทุกรัฐบาลที่เข้ามา ต้องทำให้ดีที่สุด จากรัฐบาลก่อนมารัฐบาลนี้ ก็ทำงานสอดคล้องประสานกัน ต้องเข้าใจว่าถึงเปลี่ยนรัฐบาล แต่แนวทางการบริหารจัดการน้ำขึ้นอยู่กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และเขื่อน ซึ่งต้องยอมรับว่าปีนี้มีฝนตกหนักล่าช้าเข้ามาที่ฤดูหนาว มีพายุ ทำให้น้ำมีมาก แต่ถ้าดูภาพรวม ตนเชื่อว่าคงจะคลี่คลายภายในไม่กี่วัน