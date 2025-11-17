สภา 2 หมื่นล้านสุดเละเทะ พื้นไม้ตะเคียงทองปลอมผุ เพดานรั่ว น้ำขังปลั๊กไฟ เขื่อนกั้นน้ำขวางทางรถเข็นคนพิการ

“วัชระ” โวยรัฐสภาใหม่ 20,000 ล้าน สุดเละเทะ ปลวกกินไม้ตะเคียนทอง สร้างเขื่อนกั้นน้ำขวางทางรถเข็นคนพิการ น้ำขังในกล่องปลั๊กไฟที่พื้น น้ำรั่ว ทะลุฝ้า ฯลฯ บอก “สส.สว.” กวาดบ้านตัวเองให้สะอาด ถาม สตง.-ป.ป.ช.ยังทำหน้าที่หรือไม่
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ไปที่อาคารรัฐสภาพบเห็นว่ามีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาราคา 20,000 ล้าน มีจุดชำรุดบกพร่องมากมายไม่ตรงปก ไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญาการก่อสร้าง สมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติไม่ใส่ใจตรวจสอบบ้านของตนเองซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หนึ่งในสามสถาบันหลักของประเทศ คณะกรรมการตรวจรับของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจรับงานไปได้อย่างไรทั้งๆที่ผิดข้อกำหนดในสัญญาอย่างเห็นได้ชัด
"ผมเป็นอดีตสมาชิกรัฐสภาซึ่งกินเงินเดือนจากกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาทุกเดือน สำนึกในเงินภาษีของพี่น้องประชาชนจึงได้มาตรวจสอบข้อชำรุดบกพร่องของอาคารรัฐสภา พบเห็นความจริงว่า
1.ไม้พื้นอาคารรัฐสภา ตามสัญญาต้องเป็นไม้ตะเคียนทองแท้ๆ ทุกแผ่น แต่ปรากฏว่าปลวกกิน พื้นไม้ตะเคียนทองปลอมผุ ผมจึงเก็บตัวอย่างทำหนังสือแจ้งพร้อมส่งตัวอย่างเศษไม้ผุนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาแล้ว บริษัทโรงไม้ที่สร้างสภาระบุเป็นไม้เบญจพรรณกว่า 7,000 ท่อน หลักฐานยื่นส่ง ป.ป.ช.แล้ว แต่เงียบจริงๆ
2.ห้องนันทนาการ หมายเลข 513 หรือห้องเอ็นเตอร์เทนชำรุด น้ำรั่ว ฝ้าเพดานทะลุ ทาสีเพดานไม่ครบ 100% น้ำขัง
และในห้องนวด น้ำไม่ไหล สร้างมาไม่เปิดใช้ สร้างทำไมให้เปลืองภาษีประชาชน
3.ทางเข้าสภาฯ ด้านหน้ามีการสร้างเขื่อนกั้นไม่ให้น้ำฝนไหลเข้าสภาทำให้ขวางทางเดินรถเข็นของคนพิการที่จะเข้าสภา
ไหนว่าคนเท่าเทียมกัน
มีผลงานความคิดวิปริตทำลายพื้นกระเบื้องหินอ่อนให้เป็นแหล่งรับน้ำ บริเวณปลั๊กไฟที่ฝังตัวในพื้นกระเบื้องทางเข้ามีน้ำท่วมขัง ไฟฟ้าลัดวงจรอาจช็อตท่าน สส.-สว.ข้าราชการและประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีตายง่ายๆ ในสภาได้
นี่คือตัวอย่างอัปยศในผลงานการก่อสร้างสภาของนักธุรกิจการเมืองไทย แทบไม่น่าเชื่อว่าสภาพอาคารรัฐสภา ราคา 20,000 ล้านบาทจะเอน็จอนาจมากถึงขนาดนี้ สร้างด้วยเงินประชาชนมหาศาลแต่ผลงานถูกนินทาทุกหนแห่ง ฤทธิ์เดชของอะไร ทำให้คณะกรรมการตรวจการจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมองไม่เห็นข้อบกพร่องอันร้ายแรงนี้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ไม่ตรวจสอบการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายอย่างจริงจัง เกรงกลัวอิทธิพลของนักการเมืองสีเทาหรือไม่ ชมรมการต่อต้านการทุจริตของรัฐสภาก็ตาบอดมองไม่เห็นการทุจริตในการก่อสร้างสภา หรือ แม้แต่คณะกรรมาธิการกิจการสภาหรือคณะกรรมาธิการทุกชุดที่เกี่ยวข้องทั้ง สส.และ สว.ทำอะไรอยู่ในเมื่อบ้านของท่านยังทุจริตมหาศาลและมโหฬาร
“ท่านอย่าไปตรวจสอบการทุจริตข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือหน่วยงานอื่นๆ กวาดบ้านกวาดรัฐสภาของท่านให้สะอาดเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนจะดีหรือไม่”