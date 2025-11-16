ปธ.กมธ.สีกากี จ่อเชิญ “บิ๊กต่าย-ไตรรงค์” แจงปม ตำรวจรับส่วยพนันออนไลน์ 26 พ.ย.

“ปธ.กมธ.ตำรวจ สภาฯ” เผย จ่อเชิญ “บิ๊กต่าย-รอง.ผบ.ตร.” แจงปม ตำรวจรับส่วยพนันออนไลน์ 26 พ.ย.นี้ หลัง "โจ๊กหวานเจี๊ยบ" ออกมาแฉ
เมื่อวันที่ (16 พ.ย. 2568) น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า
จากกรณีปัญหาส่วยแก็งสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ที่“พล.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. หรือบิ้กโจ้ก ออกมาระบุในการประชุมชี้แจงของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาฯ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นประธานกมธ. ที่เปิดเผยข้อมูลว่า มีตำรวจมากกว่า 200 นายเกี่ยวข้องกับการรับเงินส่วยเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะรองจเรตำรวจแห่งชาติ ออกมา ยอมรับผ่านสื่อนั้น ถือเป็นประเด็นที่คาใจสังคม และมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจโดยรวม โดยเฉพาะ จะเป็นการบั่นทอนและลดความเชื่อมั่นในตัวผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือไม่ อย่างไรนั้น ในประเด็นนี้ ทางงกมธ.ตำรวจ จึงมีความเห็นพ้องว่า จำเป็นต้องเชิญ ผบ.ตร และพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงในวันพุธที่ 26 พ.ย.2568