ภท.แจ้งสส.พรรคร่วม-รมต.พร้อมเปิดประชุมวิสามัญแก้รธน. คาด 8 ธ.ค. สั่งเตรียมข้อมูลสู้ซักฟอก-อุบดึง 2 พท.

‘ภูมิใจไทย' แจ้ง สส.พรรคร่วมรัฐบาล-รัฐมนตรีพร้อมเปิดประชุมวิสามัญ แก้ รธน. คาด 8 ธ.ค.เป็นต้นไป สั่ง รมต. เตรียมข้อมูลรับมือซักฟอก ปัดตอบปม 2 สส.เพื่อไทย ย้ายซบ
วันนี้ (16 พ.ย. 68) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงผลการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลว่า ที่ประชุมได้หารือประเด็นหลักเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีการอัปเดตข้อมูลจากคณะกรรมาธิการฯ เพื่อให้สมาชิกเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ
เบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาวาระ 2 ในช่วงสัปดาห์ก่อนการประชุมสภาปกติที่จะเริ่มวันที่ 12 ธ.ค. 68 ส่วนความคืบหน้าด้านเนื้อหาในชั้นกรรมาธิการ คาดว่าจะแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. เป็นต้นไป
สำหรับการเตรียมความพร้อมกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลได้หารือและแจ้งให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเตรียมตรวจสอบข้อมูลการทำงานของตนเองให้ครบถ้วน เพื่อพร้อมสำหรับการชี้แจง แม้ขณะนี้จะยังไม่ทราบประเด็นที่แน่ชัดจากฝ่ายค้านก็ตาม
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ สส.อุบลราชธานี และนายชูศักดิ์ แม้นทิม สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เตรียมย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้า นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า "วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ทานข้าวตามภาพแบบที่นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ไว้"