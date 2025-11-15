ลพบุรีเขต 1 ลั่นกลองรบ รวมไทยสร้างชาติดันสัตวแพทย์หญิง ‘’หมอเจี๊ยบ‘’ เป็น สส. ชูนโยบาย รพ.สัตว์ของรัฐ จัดระเบียบลิง-น้ำประปาเข้าถึงและดื่มได้

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ทีมลพบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติจัด ประชุมทีมว่าที่ผู้สมัคร ลพบุรี เขต 1 หมอเจี๊ยบ สพ.ญ. บุษยมาศ เจียมวิจิตรกร และ รุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง ว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรค โดยมี รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ร่วมประชุมแนวทางนโยบายในพื้นที่ โดยชูนโยบายด้านสัตว์เลี้ยง เพราะเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการทำฐานข้อมูลสัตว์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด อาทิ การฝังไมโครชิพซึ่งได้ทำแล้วให้เป็นโมเดลต้นแบบ การทำโรงพยาบาลสัตว์ของรัฐในราคาที่เป็นธรรม เพราะปัจจุบันสังคมไทยหลายครอบครัวเลี้ยงสัตว์ทั้งสุนัขและแมว พอสัตว์เลี้ยงป่วยมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ซึ่งหมอเจี๊ยบ สพ.ญ. บุษยมาศ เจียมวิจิตรกร มีประสบการณ์ด้านการทำโรงพยาบาลสัตว์ ได้ออกแบบนโยบายไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำได้จริง จะมีการเริ่มฝังไมโครชิพในวันที่ 3 ธันวาคม 2568
ส่วนนโยบายน้ำประปาดื่มได้ ก็สามารถทำได้จริงและทำมาแล้ว จากพื้นที่ที่ไม่มีน้ำประปาจนสามารถเป็นน้ำประปาดื่มได้ โดย นาย รุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง ว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ในพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่ ด้วยก่อนหน้านั้นได้รับเสียงสะท้อนปัญหาของประชาชน จึงได้ลงพื้นที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้
และยังได้ร่วมลงพื้นที่บริเวณศาลพระกาฬ และ พระปรางค์สามยอด เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน สิ่งที่เป็นปัญหาที่ประชาชนสะท้อนคือปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจ ซึ่งได้ชี้แจงประชาชนถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องคือ ค่าครองชีพสูงส่วนหนึ่งมาจากปัญหาต้นทุนด้านพลังงาน ทั้งค่าไฟ ค่าน้ำมัน ค่าก๊าซ ที่พุ่งสูงขึ้น นโยบายหลักของรวมไทยสร้างชาติเราทำเรื่องนี้สำเร็จมาแล้ว คุณ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค ขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสามารถลดค่าไฟรวมแล้วกว่า 270,000 ล้าน และยังจะทำต่อไปถ้ามีโอกาสกลับมารับใช้ประชาชน
รวมทั้งปัญหาลิงลพบุรี ได้มีการวางแผนนโยบายทำอุทยานลิงที่จำลองธรรมชาติให้ลิงได้อยู่ และสามารถจัดระเบียบได้จริง
