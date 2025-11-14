“สมศักดิ์ลุยน้ำสุโขทัยขึ้นรถโฟวิลแจกของ–สำรวจถนนพัง เร่งแก้ปัญหาประมง–ย้ำรัฐบาลอนุมัติงบ 3,500 ล้านแก้น้ำท่วมยมฝั่งขวา”

“สมศักดิ์–เพื่อไทย” ลุยน้ำสุโขทัย ขึ้นรถโฟวิลมอบของช่วยผู้ประสบภัย สำรวจเสียหายทั้งตลิ่ง–ถนนขาด พร้อมเร่งประสานแก้ปัญหาอาชีพประมงถูกจับ ยัน รบ.แพทองธาร อนุมัติงบ 3,500 ล้าน เดินหน้าแก้น้ำท่วมแม่น้ำยมฝั่งขวา
วันนี้(14 พ.ย. 2568 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย น.ส.ณัคนางค์ กุลนาถศิริ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 4 จุด ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย
โดยจุดแรก นายสมศักดิ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ตำบลปากพระ เพื่อรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่สะท้อนว่า ไม่สามารถประกอบอาชีพทำนาได้ จึงประกอบอาชีพประมง ซึ่งอยากขอให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประกอบอาชีพได้ หลังมีบางส่วนถูกจับ เนื่องจากผิดกฎหมายประมง ซึ่งนายสมศักดิ์ ก็ได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด
จากนั้น นายสมศักดิ์ ได้ลงพื้นที่ต่อในหมู่ 1 ตำบลปากพระ และหมู่ 5 ตำบลบ้านหลุม เพื่อสำรวจตลิ่งชำรุดพังเสียหายจากน้ำกัดเซาะ จึงอยากให้แก้ไขทำเขื่อนเรียงหินเพื่อความแข็งแรง ซึ่งสำรวจโดยกรมเจ้าท่า นายสมศักดิ์ จึงได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามแบบเร่งแก้ไขต่อไป และจุดสะพานเหล็กขาดหมู่ 5 ตำบลบ้านหลุม ส่งผลให้พี่น้องประชาชน ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ต้องเดินทางอ้อม ในจุดนี้ อบจ.รับดำเนินการ
ก่อนจะลงพื้นที่หมู่ 2 ตำบลบ้านกล้วย พบปัญหาน้ำกัดเซาะใต้ถนนคอนกรีตเป็นโพรงลึกบริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชน นายสมศักดิ์ ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขให้แล้วเสร็จทันที จากนั้น นายสมศักดิ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณแยกคลองโพธิ์ โดยได้ขึ้นรถโฟวิล ของสมาคมกู้ภัยบางแก้วสุโขทัย เพื่อมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยตามบ้านเรือน ต.บ้านกล้วย หมู่ 13 และมอบชุดถุงยังชีพที่ชุมชนคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองสุโขทัย ทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นจุดที่ระดับน้ำสูง ประชาชนสัญจรไปมายากลำบากมาก
โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้ เพราะได้รับแจ้งถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตนรู้สึกไม่สบายใจ จึงลงพื้นที่มาด้วยตัวเอง เนื่องจากเป็นห่วงพี่น้องชาวสุโขทัย โดยวันนี้ ตนได้ลงพื้นที่หลายจุด อย่าง ตำบลยางซ้าย น้ำก็มามากขึ้นทุกปี เพราะมีคนตัดไม้มาก ซึ่งเวลาฝนตก ก็จะไม่มีที่เบรคน้ำ ทำให้น้ำมาเร็ว ส่งผลให้ตลิ่ง และถนนบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหาย ตนจึงมีแนวคิดว่า จะเสนอนโยบายทำฝายบนภูเขา นอกจากจะกักเก็บน้ำ ชะลอน้ำแล้ว ยังทำให้ต้นไม้ชุ่มชื่นอีกด้วย
“ปัญหาน้ำท่วมสุโขทัย ขอให้ทุกคนมีความหวัง ผมไม่ได้ทิ้งปัญหา และไม่ได้ปล่อยให้น้ำท่วมซ้ำๆทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้เสนอโครงการป้องกันน้ำท่วมยมฝั่งขวา โดยรัฐบาล อดีตนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร ก็ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 3,500 ล้านบาท เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ ซึ่งขณะนี้ กำลังเร่งดำเนินโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มากยิ่งขึ้น จะได้ช่วยลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชน ให้ได้มากที่สุด” นายสมศักดิ์ กล่าว