“ธรรมนัส” ถกทวิภาคี GACC นำผลไม้ไทยใหม่ 4 ชนิดบุกจีน ดันส่งออก 1.6 แสนล. คุย “ม้าน้ำตากแห้ง” คัมแบ็ก

รมว.เกษตรฯ ถกทวิภาคี GACC นำผลไม้ไทยใหม่ 4 ชนิดบุกตลาดจีน ดันส่งออกทะลุ 1.6 แสนล้าน พร้อมเจรจาผลักดัน “ม้าน้ำตากแห้ง” กลับเข้าสู่ตลาดจีน หนุนสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
เมื่อวันที่ (14 พ.ย. 2568) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าประชุมทวิภาคีกับ ดร.ซุน เหม่ยจวิน รัฐมนตรีว่าการสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC)เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ระหว่างไทยและจีน ว่า ไทยได้เสนอการเปิดตลาดผลไม้สดเพิ่ม 4 ชนิด ได้แก่ อินทผลัม สละ มะปราง และมะยงชิด เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันของผลไม้คุณภาพไทยในตลาดจีน ตั้งเป้าดันมูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยให้สูงกว่า 160,000 ล้านบาทต่อปี โดย GACC ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุอินทผลัมและสละในไทยแล้วเมื่อวันที่ 5–9 สิงหาคม 2568 คาดว่าจะสามารถเปิดนำเข้าได้ช่วงต้นปีหน้า ขณะที่มะปรางหวานและมะยงชิดสดอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณา
“เบื้องต้นประเมินว่า หากเปิดตลาดครบทั้ง 4 ชนิด ไทยจะสามารถส่งออกอินทผลัมและสละรวม 3,000 ตัน มูลค่ากว่า 565 ล้านบาทต่อปี และส่งออกมะปรางหวานและมะยงชิดรวม 4,000 ตัน มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะช่วยขยายฐานการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดจีนได้อย่างก้าวกระโดด”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ในส่วนของลำไยส่งออก ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า ไทยให้ความสำคัญอย่างมากต่อปัญหาการตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เกินมาตรฐาน โดยกรมวิชาการเกษตรได้หารือกับ GACC เมื่อ 9 กันยายน 2568 เพื่อหาแนวทางแก้ไข ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย เนื่องจากไม่เคยมีการวิเคราะห์ปริมาณ SO₂ ในลำไยทั้งผล (เนื้อ–เมล็ด–เปลือก–ก้าน) ไม่เกิน 50 ppm มาก่อน ไทยจึงขอให้จีนพิจารณามาตรการช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยยึดตามพิธีสารปี 2547 ให้ตรวจเฉพาะเนื้อผลไม่เกิน 50 ppm ชั่วคราว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการค้า พร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคชาวจีน และพร้อมร่วมวิจัยพัฒนามาตรฐานร่วมกันกับจีนอย่างใกล้ชิด
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงพิธีสารทุเรียนฉบับใหม่ที่จีนเสนอให้ไทยพิจารณาว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การส่งออก–นำเข้า ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบกฎหมายของทั้งสองประเทศ พร้อมมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรประชุมหารือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอย่างรอบด้าน
นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยด้วยว่า ตนได้เจรจาผลักดันให้ม้าน้ำตากแห้งของไทยม้ากลับเข้าสู่บัญชีรายชื่อวัตถุดิบยาจากสัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าจีนอีกครั้ง หลังประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตม้าน้ำไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อขยายโอกาสการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทย แต่ยืนยันว่า จะต้องมีการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐาน CITES เพื่อป้องกันการลดจำนวนประชากรม้าน้ำในธรรมชาติ
”หากนำม้าน้ำตากแห้งกลับเข้าสู่ตลาดจีนได้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน โดยผมได้มอบหมายให้กรมประมงสนับสนุนฟาร์มเพาะเลี้ยงม้าน้ำเชิงพาณิชย์เพื่อลดปริมาณการจับจากธรรมชาติ รวมทั้งการรับรองฟาร์มตามมาตรฐานสากล และให้ขยายผลการเรียนรู้ไปยังเกษตรกรเพื่อให้พัฒนาศักยภาพในการผลิตม้าน้ำที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด“ร.อ.ธรรมนัส ระบุ