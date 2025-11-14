“อนุทิน” เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง จีนซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน

วันนี้ (14 พ.ย.) นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดพิธีต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้น ปธน.สีจิ้นผิง พร้อมด้วย เผิงลี่หยวน ผู้เป็นภริยา ได้พบปะหารือกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารมหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง
จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ว่า “ปธน สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง จีนซื้อข้าวไทยห้าแสนตัน”