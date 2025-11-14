‘สิริน’ หารือ กทม.ดันขนส่งสาธารณะชานเมือง เสริมเส้นเลือดฝอย เชื่อมเส้นเลือดใหญ่การเดินทาง

วันนี้(14 พ.ย.)สิริน สงวนสิน ส.ส.กรุงเทพ พรรคประชาชน เขตทวีวัฒนา-ตลิ่งชัน กล่าวว่า พรรคประชาชนให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้มีขนส่งสาธารณะเพื่อลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนเวลาให้ประชาชน ทั้งนี้ ขนส่งสาธารณะควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้ มีราคาที่ไม่สูงเกินไปและครอบคลุมพื้นที่อย่างเหมาะสม หากมีขนส่งสาธารณะที่ดีจะช่วยให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเป็นหนี้เพื่อซื้อรถส่วนตัวและต้องจ่ายค่าน้ำมันราคาแพง นอกจากนี้ยังสามารถช่วยแก้ปัญหารถติดและมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในกรุงเทพฯซึ่งมีความกระจุกตัวในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมก็ยังมีปัญหา โดยเฉพาะขนส่งสาธารณะเขตชานเมืองที่ยังไม่ครอบคลุม ทั้งที่หากมองตามความเป็นจริงจะเห็นการขยายตัวของเมืองออกไปอย่างรวดเร็ว มีประชากรหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยย่านชานเมืองมีราคาถูกกว่า ยังพอสามารถซื้อหรือเช่าได้ แต่ก็ต้องแลกกับค่าเดินทางเนื่องจากแหล่งงานยังกระจุกอยู่ในเมือง ดังนั้น หากมีการขยายเส้นทางขนส่งสารธารณะอย่างรถเมล์ให้ครอบคลุมขึ้นก็จะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนประหยัดค่าครองชีพได้ไม่น้อย
“ผมเป็น สส.เขตชานเมือง ได้รับเสียงสะท้อนปัญหานี้มาอย่างมาก เบื้องต้นผมได้เข้าพบท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เพื่อสะท้อนปัญหาให้ท่านทราบ และอยากให้ทาง กทม.ขยายเส้นทางเดินรถเพื่อเพิ่มการขนส่งสาธารณะเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมกับเส้นเลือดใหญ่ให้มากขึ้น ในพื้นที่ของผมขนส่งสาธารณะมีแค่เส้นถนนพุทธมณฑล สาย 4 ยังไม่ครอบคลุมพุทธมณฑลสาย 2 และ 3 ทั้งที่ปัจจุบันมีชุมชนมากมายจำเป็นต้องเพิ่มเส้นทางในส่วนนี้
“ผมคิดว่าควรมีรถเมล์เส้นทางตั้งแต่เส้นทางถนนทวีวัฒนาผ่านรถไฟฟ้าสายสีแดง และขึ้นทางด่วนหนึ่งชั้นเพื่อเชื่อมไปให้ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นใจกลางเมืองและศูนย์กลางการคมนาคมทางบกของกรุงเทพเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถไปต่อได้สะดวก ไม่ต้องเสียค่าโดยสารหลายต่อเกินไปเพื่อเป็นการช่วยประหยัดให้มากที่สุดในระหว่างที่กำลังรอความชัดเจนของ พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ที่จะมากำกับดูแลเรื่องราคา ต้องยอมรับว่าขณะนี้ค่าเดินทางของคนกรุงเทพเป็นต้นทุนรายจ่ายที่สูงมาก หากผลักให้ประชาชนตัดสินใจซื้อรถส่วนตัวเพราะรายจ่ายในการเดินทางไม่ต่างกันแต่สะดวกกว่า หากไม่แก้ปัญหารถเมล์มีน้อย คอยนาน และไม่ครอบคลุม กรุงเทพมหานครและประเทศไทยจะไม่มีวันแก้ปัญหาการจราจรและความเหลื่อมล้ำได้”