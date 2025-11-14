“วัชรพงศ์” เหน็บ “นิพิฏฐ์” ผู้ใหญ่เลี้ยงแกะ ปล่อยข่าว “อนุทิน” สั่ง ฮ.ไปรับคนไทยในบ่อนปอยเปต ยันไม่เคยสั่ง-ไม่มีอากาศยานลำไหนเข้าไปรับ

“วัชรพงศ์” ซัด “นิพิฏฐ์” ไม่ต่างจากผู้ใหญ่เลี้ยงแกะ ปล่อยข่าว “อนุทิน” สั่ง ฮ.ไปรับคนไทยในบ่อนปอยเปตที่ถูกไฟไหม้ ยันไม่เคยสั่ง และไม่มีอากาศยานลำไหนบินเข้าไปรับ
วันที่ 14 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.ประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กอ้างว่าในช่างที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อนปอยเปต นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งใช้อากาศยานของรัฐบาลไทยไปรับผู้บาดเจ็บจากบ่อนพนันมารักษาในประเทศไทยนั้น
ล่าสุด นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย ออกมาตอบโต้ ระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทุกประการ เพราะ 1. ไม่เคยมีคำสั่งของนายอนุทิน ให้ใช้อากาศยานไปรับผู้บาดเจ็บที่ปอยเปต 2. ได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ในส่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องดูแลเรื่องนี้โดยตรง พบว่าไม่มีอากาศยานลำไหนบินเข้าไปรับผู้บาดเจ็บจากบ่อนปอยเปตตามที่ถูกกล่าวอ้าง
“ถ้านายนิพิฏฐ์เชื่อมั่นว่ามีหลักฐานเด็ดจริง ว่า นายอนุทิน สั่งอากาศยานไปรับคนเจ็บที่บ่อนปอยเปต อย่างที่กล่าวอ้าง ก็ขอเชิญนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนได้เลย หากพูดลอยๆ ก็ไม่ต่างจากผู้ใหญ่เลี้ยงแกะ”
ทั้งนี้ มองว่า นี่เป็นความพยายามดิสเครดิตทางการเมือง ของพวกนักการเมืองตกยุค ตนใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่พบเหตุการณ์แบบที่นายนิพิฏฐ์ กล่าวอ้างว่า นายอนุทิน สมัยเป็น รมว.สธ.สั่งอากาศยานไปรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ที่บ่อนปอยเปต นอกจากข่าวเฟกนิวส์ที่ปล่อยมาในโลกออนไลน์ หรือว่า บางที เป็นนายนิพิฏฐ์ ที่หลงเชื่อข่าวปลอมเสียเอง ซึ่งไม่น่าแปลกใจเนื่องจากมีอคติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงอาจมีปัญหาเรื่องการแยกแยะจริงเท็จ