“สุชาติ” เตรียมหารือทูตศรีลังกา 19 พ.ย.นี้ นำ “พลายประตูผา–พลายศรีณรงค์” คืนสู่ประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรี “สุชาติ ชมกลิ่น” เตรียมหารือทูตศรีลังกา วันที่ 19 พ.ย.นี้ เดินหน้าประสานนำ “พลายประตูผา–พลายศรีณรงค์” คืนสู่ประเทศไทย ย้ำยึดหลักมิตรภาพและสวัสดิภาพช้างไทยเป็นอันดับแรก
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการประสานนำ “พลายประตูผา” และ “พลายศรีณรงค์” กลับประเทศไทย โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ติดตามงานอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างรอบคอบและคำนึงถึงสวัสดิภาพของช้างไทยทั้งสองเชือกเป็นสำคัญ
รองนายกรัฐมนตรี สุชาติ เปิดเผยว่า ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในการผลักดันภารกิจสำคัญครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำว่าทีมงานทุกฝ่ายยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดพักแม้แต่วันเดียว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเกิดความมั่นใจทั้งในด้านความถูกต้องของขั้นตอน และมิตรภาพอันดีระหว่างไทย–ศรีลังกา
นอกจากนี้ นายสุชาติมีกำหนดเข้าพบหารือเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดูแลช้างไทยทั้งสองเชือกตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับศรีลังกา และสวัสดิภาพของช้างเป็นหลัก
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า คณะทำงานไทยได้ประชุมเตรียมการในประเด็นเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ และจะเร่งประสานรายละเอียดร่วมกับฝ่ายศรีลังกาต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีสุชาติ ได้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า รัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเดินหน้าอย่างจริงใจ รอบคอบ และให้ความสำคัญสูงสุดกับสวัสดิภาพของพ่อพลายทั้งสองเชือก เพื่อให้กลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและสมพระเกียรติ