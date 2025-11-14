"เสธ.หิ" แนะสู้กับคนพาล อย่าใช้วิถีของบัณฑิต จวกเขมรกลิ้งกลอกไม่สำนึก ถึงเวลากำราบลูกหลานพระยาละแวก

"เสธ.หิ" จวกกัมพูชากลิ้งกลอก วางทุ่นระเบิดทำทหารไทยขาขาด ไม่สำนึกและขอโทษตามมารยาทเพื่อนบ้านที่ดี แต่กลับสร้างสถานการณ์บิดเบือนใส่ร้ายไทยไม่หยุด ลั่นสู้กับคนพาล อย่าใช้วิถีของบัณฑิต เมื่อละเมิดข้อตกลงถือว่าข้อตกลงไม่มี เมื่อมันอยากจะรบก็รบให้รู้กันไปเลย
วันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ว่า "สู้กับคนพาล อย่าใช้วิถีของบัณฑิต กัมพูชาสร้างสถานการณ์บิดเบือน หลังทหารไทยเหยียบกับระเบิด
แม้ขาขาด!! ก็ยังไม่สำนึกและขอโทษ ยังใส่ร้ายไทยไม่หยุดหย่อน
"ในที่สุดเราก็ได้เห็นเล่ห์เหลี่ยม ความกลิ้งกลอกของกัมพูชา หลังจากทหารไทยเหยียบกับระเบิด จนขาขาด แทนที่จะสำนึกและขอโทษตามมารยาทของเพื่อนบ้านที่ดี และแสดงความจริงใจในการร่วมกันแก้ปัญหา
"กลับสร้างสถานการณ์ต่อเนื่อง โดยให้ทหารของตนเองยิงใส่ทหารไทย เมื่อทหารไทยตอบโต้ก็เก็บหลักฐานว่าเราโจมตีก่อน ทหารเจ็บก็เอาไปใส่ชุดพลเรือน แล้วอ้างว่าเรายิงพลเรือน ทั้งๆ ที่วิธีการของฝั่ง “ตระกูลฮุน” ล้วนเป็นวิธีการของคนขี้ขลาด มีภาพหลักฐานชัดเจน ไม่ว่าจะตั้งฐานยิงจรวดในหมู่บ้าน ในชุมชน ในกลุ่มประชาชน หรือแม้แต่ใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งอาวุธ เพื่อใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ ในขณะเดียวกัน เมื่อโจมตีมายังฝั่งไทย ไม่เคยกำหนดเป้าหมาย หรือจำกัดวงให้อยู่ในพื้นที่สู้รบหรือพื้นที่ทางทหาร กลับโจมตีพื้นที่พลเรือน เพื่อมุ่งสร้างความเสียหายให้มากที่สุด
"อาจจะถึงเวลา ที่เราจะเลิกทำตัวเป็นบัณฑิตหรือผู้ดี เพราะเรารบกับกองโจรที่มุดใต้กระโปรงของสตรีและเด็ก กองโจรที่แอบยิงเราอยู่หลังประชาชน กองโจรที่ลอบกัดวางกับระเบิดโดยไม่สนใจข้อตกลงสากลใดๆ ทั้งสิ้น ที่เรียกเช่นนี้เพราะพฤติกรรมไร้มนุษยธรรมที่ผ่านมาของคนพวกนี้ ไม่อาจเรียกว่าเป็นทหารหรือนักรบได้ ถึงเวลาหรือยังครับ ที่เราจะต้องกำราบความกำแหงของลูกหลานพระยาละแวกพวกนี้ ให้เข็ดหลาบ
"เมื่อมันละเมิดข้อตกลง ก็ถือว่าข้อตกลงไม่มี เมื่อมันอยากจะรบ ก็รบให้รู้กันไปเลย ที่ผ่านมาทำตัวเจ้าเล่ห์ เจรจาต่อหน้าเวทีโลก แต่ลับหลังกลับเสริมกำลัง อาวุธหนักและทันสมัยตลอดเวลา วิธีการกำราบเด็กเกเรบางที่ครูแนะแนวพูดไม่ได้ผลนะครับ ต้องใช้ไม้เรียวของครูฝ่ายปกครอง รบเถอะครับ การเจรจาครั้งต่อไป กำหนดแบ่งเขตประเทศกันใหม่ที่บ้านตระกูลฮุนในพนมเปญดีไหมครับ
