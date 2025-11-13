"โรม" ซัด "ชนนพัฒน์" รับปากแต่เบี้ยวกมธ. ยันหลักฐานชัดบิ๊กตร.ส่วยเว็บพนัน ถก 26 พ.ย.ยึดทรัพย์นักการเมือง

"รังสิมันต์" จวก ‘ชนนพัฒน์’ เบี้ยว กมธ.ฯ ทั้งที่รับปาก ชี้ไม่ควรหลบการตรวจสอบ – ยันหลักฐานชัด ตร.ระดับสูงเอี่ยวส่วยเว็บพนัน นัดถกยึดทรัพย์นักการเมือง 26 พ.ย.นี้
วันนี้ (13พ.ย.) นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ แถลงภายหลังการประชุมพิจารณาประเด็นปฏิรูประบบราชการตำรวจและคดีส่วยเว็บพนัน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจได้ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และตำรวจอีกกว่า 200 นาย
นายรังสิมันต์เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการยึดทรัพย์นายชนนพัฒน์ นาคสั้ว ส.ส.สงขลา พรรคกล้าธรรม และเครือข่ายไปแล้วบางส่วน และมีแนวโน้มจะยึดทรัพย์เพิ่มเติม โดย ปปง. มีข้อมูลเชิงลึกจำนวนมาก คดีที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการดำเนินการในหลายข้อหา รวมถึงคดีฟอกเงิน โดย กมธ.ได้ให้คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าช่วงปิดสมัยประชุมสภาฯ เหมาะสมต่อการดำเนินคดี เพราะ ส.ส.ไม่มีเอกสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ข้อมูล ทั้งนี้ กมธ.จะติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้
สำหรับกรณีที่นายชนนพัฒน์และนายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ไม่เข้าร่วมประชุม แม้ก่อนหน้านี้รับปากว่าจะมาชี้แจง นายรังสิมันต์ระบุว่าเป็นพฤติกรรมที่ จูงใจให้เข้าใจว่าเป็นการหลบการตรวจสอบ ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ส. วันนี้คือโอกาสที่เขาจะได้ชี้แจง แต่กลับไม่มา ทั้งที่ประสานแล้วว่าจะมา ถือว่าไม่น่าเคารพต่อกระบวนการตรวจสอบ
ประธาน กมธ. ระบุด้วยว่า น.ส.พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน พยานคนสำคัญ ได้ยืนยันว่าเงินที่โอนให้ตำรวจและบุคคลต่าง ๆ มาจากเว็บพนันทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ที่ชี้ว่าเครือข่ายเว็บพนันเชื่อมโยงกับนักการเมืองและกลุ่มค้ายาเสพติด ทำให้การถอนอายัดทรัพย์ในหลายกรณีกลายเป็นข้อสงสัยว่ามีความพยายาม “เอื้อประโยชน์” ให้เครือข่ายเหล่านี้หรือไม่
ส่วนความคืบหน้าด้านคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น นายรังสิมันต์ระบุว่าแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอดีต ผบ.ตร. กลุ่มตำรวจ 24 นาย และกลุ่มตำรวจ 200 นาย โดย ป.ป.ช. ยังไม่ยืนยันชัดว่ามีการส่งเรื่องดำเนินคดีอาญาอย่างครบถ้วนหรือไม่ ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติ แม้ว่าพล.ต.อ.สุรเชษฐ์จะมองว่ามีความไม่เป็นธรรมในบางกระบวนการ
นายรังสิมันต์กล่าวว่า การทำงานของ กมธ.พบความเชื่อมโยงระหว่างเว็บพนันออนไลน์และเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างชัดเจน โดยแหล่งข่าวยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์ของหลายเว็บพนันตั้งอยู่ในเครือข่ายเดียวกับกลุ่มสแกมเมอร์ในต่างประเทศ
“เว็บพนันกับสแกมเมอร์เป็นพี่น้องกัน แทบแยกกันไม่ออก การอธิบายว่าเว็บพนันไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์คือการลดทอนความร้ายแรงของปัญหา และส่วยเว็บพนันที่ตำรวจระดับสูงเอี่ยวจำนวนมาก ไม่ใช่เพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง แต่ต้องขยายผลให้ถึงที่สุด เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นได้ ตำรวจต้องเป็นผู้ต่อต้านทุนสีเทา ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของมัน” นายรังสิมันต์กล่าว