กรมป่าไม้ เผยประชุม APFC ครั้งที่ 31 ที่จ.เชียงใหม่ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ผลักดันความร่วมมือด้านป่าไม้อย่างยั่งยืน ด้วยพันธกิจ “ป่าที่สมบูรณ์หล่อเลี้ยงอนาคต”

กรมป่าไม้ ประกาศผลสำเร็จประชุมสมัชชาป่าไม้แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 31 (APFC 31) ช่วง 4–7 พ.ย. 68 ที่จ.เชียงใหม่ ไทยนำทีมประเทศสมาชิก สานพลังฟื้นฟูป่าเอเชีย–แปซิฟิก ผลักดันแนวคิดยิ่งใหญ่ ‘ป่าที่สมบูรณ์หล่อเลี้ยงอนาคต’ สู่เวทีโลก
นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามที่ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการการป่าไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 31 หรือ The Asia-Pacific Forestry Commission : APFC31 ภายใต้ประเด็นหลักป่าที่สมบูรณ์หล่อเลี้ยงอนาคต (Healthy Forests Feed the Future) ระหว่างวันที่ 4–7 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผลของการจัดการประชุมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม ที่ประกอบด้วย ผู้แทนจาก 21 ประเทศสมาชิก และ 1 องค์การสหประชาชาติ ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรระหว่างประเทศ 16 แห่ง พร้อมรับฟังคำกล่าวต้อนรับจาก อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทน FAO ระดับภูมิภาค และรองผู้อำนวยการกองป่าไม้ FAO รวมถึงข้อความวิดีโอจากประธาน COFO สมัยที่ 28 และรับฟังการบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ที่กล่าวเน้นย้ำตอนหนึ่งว่า “ป่าที่สมบูรณ์” เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตผู้คน ทั้งด้านอาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย การป้องกันภัยพิบัติ และความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและความร่วมมือของชุมชน เยาวชน และภาคเอกชน สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ BCG
สำหรับคณะผู้แทนของ FAO ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจ โดยนายอาลู โดฮอง ได้กล่าวเน้นถึงบทบาทของ APFC ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านป่าไม้อย่างยั่งยืน และเชิญสมาชิกกำหนดลำดับความสำคัญด้านป่าไม้ของภูมิภาคเพื่อนำเสนอ COFO และ APRC ขณะที่ นางทีน่า วาฮาเนน ได้ชี้ถึงศักยภาพของป่าไม้ในการปรับปรุงระบบเกษตร-อาหาร และสนับสนุนทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศของสหประชาชาติ ส่วนนายปิแอร์ ตาตี ส่งข้อความวิดีโอเน้นบทบาทของ APFC ในการให้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ FAO และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับโลก เช่น COFO ครั้งที่ 28 และ World Forestry Congress 2027
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยนแนวคิด ตามหัวข้อหลักของการประชุม “ป่าที่สมบูรณ์หล่อเลี้ยงอนาคต หรือ Healthy Forests Feed the Future” อย่างจริงจัง และที่ประชุมได้เห็นควรให้เน้นความสำคัญของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความมั่นคงทางอาหารและชีวิตความเป็นอยู่ในชนบท โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า หัวข้อหลักควรเน้นบทบาทของป่าไม้ต่อระบบเกษตร-อาหารยั่งยืน การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ไม้ (NWFPs) และบริการทางระบบนิเวศ พร้อมมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ได้แก่ บูรณาการป่าไม้กับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในแผนระดับชาติ, พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามป่าไม้, ส่งเสริมความร่วมมือแบบบูรณาการข้ามภาคส่วน (cross-sectoral collaboration), จัดกลไกจูงใจ เช่น การชำระค่าบริการระบบนิเวศ การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และนโยบายสนับสนุน และ FAO สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างสถาบันเพื่อปรับระบบเกษตร-อาหารอย่างยั่งยืน
อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลการหารือของที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่า ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ควรเน้นความสำคัญของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ฟื้นฟูป่า การส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่า และการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมสนับสนุนการรายงานข้อมูล FRA การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค และสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์ไม้และการอนุรักษ์ป่าดิบดั้งเดิม ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพบนพื้นฐานของป่าไม้ ที่ประชุมเห็นควรส่งเสริมการบูรณาการป่าไม้เข้ากับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ, สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานและการลงทุนเพื่อฟื้นฟูป่าและภูมิทัศน์ และ FAO ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนานวัตกรรม การปรับปรุงนโยบาย และการพัฒนาตลาด เพื่อเพิ่มขนาดและศักยภาพของตลาดให้รองรับสินค้าและบริการได้มากขึ้น
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีการรับรองระเบียบวาระการประชุมและการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร โดย ได้รับรองระเบียบวาระการประชุมเบื้องต้น APFC/2025/1 และเลือกตั้งคณะผู้บริหารการประชุมครั้งที่ 32 โดยประธาน ได้แก่ นายปรีชา องค์ประเสริฐ จากประเทศไทย ส่วนรองประธาน ได้แก่ ตัวแทนจากประเทศ จีน อินเดีย ตองกา และผู้รายงานการประชุมจากนิวซีแลนด์
“การจัดประชุม APFC31 ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ ถือว่า ได้สร้างโอกาส และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย ทั้งด้านการแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จ การบูรณาการการดำรงชีวิตของชุมชนเข้ากับการจัดการป่าไม้ รวมถึงการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานด้านการป่าไม้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว