“สมคิด”เชื่อพรรคส้มสมประโยชน์เดินตามเกมสีน้ำเงินไม่เอา สสร.ตัดตอนประชาชนไม่ให้มีส่วนร่วม

“สมคิด”เชื่อพรรคส้มสมประโยชน์ยอมเดินตามเกมพรรคสีน้ำเงิน อัด 2 พรรคจับมือแหกตาประชาชนไม่เอา สสร. เพราะไม่ต้องการแก้ รธน. ตัดตอนประชาชนไม่ให้มีส่วนร่วม
นายสมคิด เชื้อคง อดีต สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง กรณีที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ว่า การที่คณะกมธ.ฯ ลงมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ สสร. เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการขัดต่อหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเลือกที่จะตัดโอกาสที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นายสมคิด กล่าวด้วยว่า มติของคณะกรรมาธิการไม่ต้องการให้มีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร. เพื่อมายกร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งเปิดทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การลงมติของคณะกมธ.ฯ เห็นชัดว่าไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเจตนารมย์ที่ชัดเจนของพรรคภูมิใจไทยมาตั้งแต่ต้น เพราะเมื่อมีการยุบสภาคณะกรรมาธิการชุดที่จะมีการแต่งตั้งโดยสภาก็จะสิ้นสภาพตามไปด้วย ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งความต้องการพรรคภูมิใจไทยต้องการตัดร่างของพรรคประชาชนออกจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้นหากพรรคประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงและให้ประชาชนมีส่วนร่วมจำต้องมาสู้กันในสภารอบใหม่
“นอกจากนี้ชัดเจนว่าพรรคประชาชน รู้ตั้งแต่ต้นครั้งมีการลงนามใน MOA ว่าถูกพรรคภูมิใจไทย หลอกให้หลงเหลี่ยมการเมือง แต่ยอมให้หลอก เพราะพรรคประชาชนรู้ดีว่าเกมที่พรรคภูมิใจไทย จะออกมาแบบนี้ แต่แกล้งโง่เพราะรู้ดีว่าสุดท้ายหากเป็นร่างของพรรคประชาชน ก็ไม่สามารถผ่านด่านสว. อย่างแน่นอน การตั้งคณะกมธ.ฯ ยกร่างเพราะไม่ต้องการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะเจตนารมย์ที่ชัดเจนของพรรคภูมิใจไทย คือไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ คสช. แต่เมื่อทั้งพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยสมประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ รวมทั้งเป็นการสกัดกั้นพรรคเพื่อไทย แม้พรรคประชาชนรู้ดีว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่อยากแก้ สุดท้ายคนที่ถูกหลอกมากที่สุดคือประชาชนเมื่อสองพรรคจับมือกันตัดตอนป้องกันไม่ให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สำเร็จในที่สุด ”นายสมคิด กล่าว