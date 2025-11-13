“ชูศักดิ์” หวั่นล็อคสเปค ถามตัดสสร.ทิ้ง คงกมธ.ยกร่าง จะมีที่มาอย่างไร ปชช.มีส่วนร่วมตรงไหน

รองหน.เพื่อไทย ถาม ตัด สสร.ทิ้ง คง กมธ.ยกร่าง จะมีที่มาอย่างไร ปชช. มีส่วนร่วมตรงไหน หวั่นล็อคสเปค ย้ำสสร.ที่ปชช.เลือกมาชั้นหนึ่งแล้ว ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรธน. ยังไม่ได้เคาะยื่นซักฟอก
วันนี้ (13พ.ย.) นาย ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการมีมติตัดทิ้ง สสร.ว่า พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนน่าจะตกลงกันแล้วว่าจะใช้รูปแบบกรรมาธิการ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยสละข้อเสนอของตนเองที่มี สสร. แต่พรรคเพื่อไทยยืนยัน เพราะเห็นว่าจะเป็นเรื่องที่ดี อย่างน้อยจะได้กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอต่อรัฐสภา อีกทั้งประชาชนก็คุ้นชินกับการ สสร. เมื่อมีความต่างก็มีการโหวต ในประเด็นว่าจะใช้คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญอย่างเดียวหรือมีสสร.โหวตตั้งกรรมาธิการ ท้ายที่สุดเสียงข้างมากให้ใช้รูปแบบคณะกรรมาธิการ แปลว่าไม่เอา สสร. และการที่ สสร.ตกไปไม่ได้มาจากไม่ได้เลือกจากประชาชน ซึ่งประเด็นนั้นยังไม่มีการตัดสินใจ
นายชูศักดิ์ยังระบุว่า เมื่อจะใช้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างเดียว จึงขอตั้งคำถามว่ากรรมาธิการมาอย่างไรซึ่งยังไม่มีการตัดสินเลย ซึ่งกรรมาธิการในร่างของพรรคประชาชน ใช้วิธีให้สมัครและประชาชนเลือกตั้ง แต่ถ้าจะตัดเลือกตั้งออกเราจึงถามว่ามาอย่างไร เพราะพรรคเพื่อไทยคิดว่าการเลือกโดยประชาชนไม่ใช่การเลือกตั้งผู้ร่างโดยตรงที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังนั้นประเด็นที่ตัด สสร. ว่ามีการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งไม่เกี่ยวกันตนอยากจะฟังในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวันนี้ว่ากรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญที่จะเสนอมาใช้รูปแบบใดซึ่งตนเดาว่าท้ายที่สุดเค้าคงตัดเลือกตั้งออก ซึ่งหากเป็นแบบนั้นจะไปอย่างไร พรรคเพื่อไทยเห็นมาโดยตลอดว่าการมีสสร. ที่ประชาชนเลือกมาชั้นหนึ่งแล้ว ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่านายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนระบุว่าสสร. พรรคเพื่อไทยเสนอ มาจาก สส. สว. ทำให้มีความห่างจากประชาชนนายชูศักดิ์ ย้ำว่า ร่างเดิมของพรรคเพื่อไทยเลือกมาจากประชาชน และยังไม่ได้ตัดสินว่าจะเอาแบบไหนนายพริษฐ์ก็ยังไม่ได้ตัดสินว่า กรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญมาอย่างไร ที่ตัดสินกันไปแล้วเมื่อวานคือสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการเลือกตั้ง
วันนี้ที่ประชุมจึงต้องพิจารณากันว่าจะใช้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมาจากไหน จะเสนอยืนยันตามร่างเดิมของพรรคประชาชนหรือไม่ หรือจะตัดที่มาจากประชาชนออก และต้องถามว่าประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหน แต่เท่าที่ฟัง คือให้มีบุคคลไปสมัครและส่งรายชื่อมาให้รัฐสภาเลือก
ส่วนจะเป็นการล็อกสเปคได้หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่า เมื่อวานนี้พูดประเด็นนี้กันทั้งวันว่าจะป้องกันการล็อกสเปคอย่างไร นายพริษฐ์ก็เสนอ โมเดล 20 หยิบ1 คำถามคือจะป้องกันได้จริงหรือไม่
เมื่อถามว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเปิดประชุมวิสามัญ ส่วนตัวคิดว่าควรจะเป็นเมื่อไหร่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนเปิดสมัยประชุมสภา ก็ควรจะเป็นประมาณช่วงวันที่ 8 -10 ธันวาคม เพื่อให้ผ่านวาระสอง
ส่วนพรรคเพื่อไทยจะยังยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่ายังไม่ได้พิจารณากันว่าจะเป็น เมื่อไหร่ การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องใหญ่ต้องไปคุยกันว่าไทม์มิ่งจะเป็นเมื่อไหร่