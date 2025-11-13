กมธ.แก้ รธน.เคาะสูตร “20 หยิบ 1” ให้ สส.- สว.เลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน

โฆษก กมธ.แก้ รธน.เผย มติข้างมากเลือกสูตรคัดเลือก “คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ” 35 คน โดยให้สมาชิกรัฐสภา 20 คน เลือกมา 1 คน พร้อมขีดเงื่อนไขให้รัฐสภาเลือกภายใน 60 วัน
วันนี้ (13 พ.ย.) ที่รัฐสภา นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุม กมธ. ซึ่งพิจารณารายละเอียดในร่างมาตรา 256/5 ว่าด้วยขั้นตอนการเลือก คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ของรัฐสภา ว่า มติของที่ประชุม 19 เสียง เห็นด้วยกับกระบวนการที่กำหนดสูตรให้สมาชิกรัฐสภารวมกลุ่มกัน จำนวน 20 คน และเลือก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ 1 คน ตามที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ฐานะ กมธ.เป็นผู้เสนอ แต่ได้ปรับรายละเอียดเล็กน้อย ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาไม่สามารถรวมกลุ่มได้ครบ 20 คน และไม่สามารถเลือก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญได้ครบ 35 คน ได้กำหนดให้รัฐสภาโหวตเลือกจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีที่ถูกชื่อให้เป็น กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามจำนวนที่ขาด โดยใช้มติของรัฐสภา จำนวน 2 ใน 3 เพื่อตัดสิน เหตุผลที่ต้องใช้เกณฑ์เห็นชอบ 2 ใน 3 นั้น เพื่อป้องกันการใช้เสียงข้างมากลากไป และอย่างน้อยการให้ความเห็นชอบผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นต้องมีส่วนผสมระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
“เช่น กรณีที่ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ไม่ครบ 35 คน ขาดอีก 3 คน การเสนอชื่อให้รัฐสภาโหวต ต้องเสนอชื่อเข้ามาเป็น 2 เท่า หรือ 6 คน จากนั้นให้รัฐสภาลงมติ สำหรับคนที่จะได้รับคัดเลือก ให้พิจารณาตามคะแนนโหวตสูงสุดเรียงตามลำดับที่ขาด ทั้งนี้มีเงื่อนไขต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ด้วย” นายนรเศรษฐ์ กล่าว
นายนรเศรษฐ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับกรอบเวลาที่รัฐสภาต้องเลือกกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน แต่หากครบเวลาแล้ว ไม่สามารถได้ กมธ.ครบ 35 คน แต่ไม่น้อยกว่า 90% หรือ 32 คน ให้ทำหน้าที่ไปตามจำนวนที่มี ทั้งนี้ หลังจากพิจารณาประเด็นดังกล่าวแล้วเสร็จในช่วงบ่ายจะพิจารณาเนื้อหาของมาตรา 256/2 ว่าด้วยที่มาของกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตามร่างหลักของพรรคประชาชน เสนอให้ใช้กระบวนการที่มามาจากการเสนอบัญชีรายชื่อ ให้ประชาชนเลือกตั้ง และเสนอให้รัฐสภาเลือก แต่ในรายละเอียดนั้นต้องหารือกันอีกครั้งว่าจะปรับรูปแบบเป็นอย่างไร