“ตั๊น จิตภัสร์” ลุยสระแก้ว มอบสิ่งของให้กำลังใจกองกำลังบูรพา–จนท.ทส. หลังเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา

“สุชาติ“ มอบหมาย”ตั๊น จิตภัสร์” มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพา–ป่าไม้–อุทยาน กว่า 100 นาย ย้ำภารกิจ ทส. พร้อมหนุนแนวหน้าเต็มกำลัง ชี้ผู้ปฏิบัติงานชายแดนกำลังปกป้องทั้งทรัพยากรป่าไม้และอธิปไตยของไทย
น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ตน พร้อมนายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดและความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แนวหน้า
การลงพื้นที่ครั้งนี้มี พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผบก.ตชด.ภาค 1, พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ร.12 รอ. ในฐานะตัวแทนกองกำลังบูรพา และคณะ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อนำเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ รวมกว่า 100 นายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
ส่วนการมอบสิ่งของครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัส ขาขาด เป็นรายที่ 7 ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติให้ยุติและยกเลิก “ปฏิญญาสันติภาพไทย–กัมพูชา” จนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะยุติพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อไทย โดยล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ยังเกิดเหตุปะทะด้วยอาวุธประจำกาย จากการยิงยั่วยุของฝ่ายกัมพูชาก่อน บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
น.ส.จิตภัสร์ ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่อุทยาน ซึ่งต่างทำงานหนักเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและอธิปไตยของประเทศไทย
“เจ้าหน้าที่แนวหน้าทุกคนกำลังทำงานเพื่อปกป้องผืนป่า ปกป้องชายแดน และปกป้องประเทศ เราผู้อยู่แนวหลังที่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ต้องร่วมส่งแรงใจและสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่” น.ส.จิตภัสร์ กล่าว พร้อมย้ำว่าการปกป้องทรัพยากรป่าไม้และความมั่นคงของประเทศเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยกระทรวงทรัพยากรฯ จะดำเนินภารกิจสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่น่าไว้วางใจบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา