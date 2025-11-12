นายกฯย้ำฟันเด็ดขาดไม่ดูชื่อแซ่ หลังปปง.ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” ปัดคุย "ธรรมนัส" ลั่นไม่เรียกร้องอะไร

"อนุทิน" ย้ำชัด ดำเนินการเด็ดขาด ไม่ดูชื่อ ดูแซ่ หลัง ปปง.ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” สส.กล้าธรรม ปัดคุย ”ธรรมนัส“ ลั่น ไม่มีเรียกร้องอะไรทั้งสิ้น หากตัวเองโดนก็ต้องถูกดำเนินคดี
วันนี้ (12พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ ปปง. ยึดอายัดทรัพย์ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขชา พรรคกล้าธรรม กับพวก 159 ล้านบาท หลังพบเส้นเงินเอี่ยวเว็บพนัน ว่า เราไม่ได้ดูชื่อ เราดูที่พฤติกรรม ซึ่งชัดเจนอยู่แล้วว่า ตามที่ตนเคยบอกมาตั้งนาน เราไม่ได้ดูใครไม่ได้ดูรายชื่อดูพฤติกรรมเปิดมาเจอคนไหนก็คนนั้น หากพบใครทำผิดกฏหมาย ก็ต้องดำเนินคดี ถ้าไม่ดำเนินคดีสิแปลก
ส่วนเรื่องนี้ ได้คุยกับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม หรือไม่เพราะนาย ชนนพัฒฐ์ เป็น สส.พรรคกล้าธรรม นายอนุทิน ระบุว่า ตนไม่ได้คุยกับใครทั้งสิ้น ทุกอย่างอยู่ที่หน่วยงานไปดำเนินการ ดำเนินคดีไป ตำรวจก็ไม่เคยมาถามตนว่าจะไปจับนายนู้น นายนี้ ต้นจะทราบก็ต่อเมื่อเขาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพราะตนวางตัวอยู่ในจุดที่ไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการทราบ เพียงแต่มอบนโยบายอย่างชัดเจนว่า ใครที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายแบบนี้ ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ หากขาดเหลืออะไรในการดำเนินการขอให้บอก แต่ไม่เคยไประบุว่าต้องไปดำเนินการกับใคร เพราะไม่ใช่หน้าที่ของตน หน้าที่ของตนคือสนับสนุนและผลักดันให้มีการดำเนินการ ป้องกันปราบปราม หรือทำลาย ผู้ที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทย และพวกที่เป็นขบวนการ
เมื่อถามว่า เมื่อมีการเชื่อมโยงกับรัฐบาล มีการเรียกร้องให้ดำเนินการ รัฐมนตรีรีบตอบทันทีว่า อย่าพูด ไม่มีเรียกร้องอะไรทั้งสิ้น ตนก็เคยบอกแล้ว ทั้งพี่ต่าย (พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจ ) , พี่บอย (นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาปปง.) , พี่แพร (พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ) พี่ๆทั้งหลาย ทำเต็มที่ ไม่รู้ชื่อ ไม่รู้แซ่ คนไหนก็คนนั้น หากโดนตนตนก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย