นายกฯยังไม่รับรายงานพบทุ่นระเบิดบังเกอร์ สวนเขมรอย่าหางจุดตูด หลังถูกแซะเยี่ยมทหารน้ำตาจระเข้

"อนุทิน" ยังไม่รับรายงานพบทุ่นระเบิดบังเกอร์ไทย สวน "กัมพูชา" อย่าหางจุดตูด ตอนจระเข้งับ หลังเหน็บน้ำตาจระเข้ ตอนเยี่ยมทหารบาดเจ็บ
วันนี้ (12พ.ย.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่วัดท่าดินแดง จ.อยุทธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการพบทุ่นระเบิดในบังเกอร์ของทหารไทยล่าสุดว่า ตนยังไม่ได้รับรายงาน แต่ที่เห็นกับตาเมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา ทุ่นระเบิดที่วางไว้อยู่ในเขตไทยแน่นอน และไม่ใช่ทหารไทยไปวางแน่นอน เพราะเราไม่มีของเหล่านี้ จากการตรวจสภาพ ทางธรณีวิทยาการโดยเทคโนโลยีต่างๆโปรแกรมต่างๆชัดเจนว่าทุ่นระเบิดทั้ง 4 ทุ่น ถูกวางหลังจากที่ลงนามปฎิญญากัวลาลัมเปอร์ได้เซ็นไปแล้ว ฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องคุยกันแล้วว่าปฎิญญานี้ถือว่าไม่มีผล เพราะคนที่เป็นคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม
เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านเสนอให้นายกฯ โทรศัพท์ไปหาทางสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียก่อนที่กัมพูชาจะติดต่อไป เรามีแนวทางจะโทรไปหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ตนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับสื่อมวลชนประมาณห้าครั้งแล้ว คงไม่ต้องโทร หากเขากดเพลย์เมื่อไหร่ก็เห็น ข้อความของนายกฯไทย
เมื่อถามถึงกรณีสื่อกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่นายกฯ ร้องไห้ระหว่างตรวจเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บเป็นน้ำตาจระเข้ นายกฯ กล่าวว่า " โน คอมเมนต์ ไม่ใช่น้ําตาจระเข้ คอยดูเวลาจระเข้งับไป อย่าหางจุก ตูดละกัน"