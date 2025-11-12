"อนุทิน" ท้าทำงานไม่ดีอย่าเลือกกลับมา ชี้ภารกิจรัดตัวแต่ต้องดูน้ำท่วมกับตา เท้าก่ายหน้าผากปชช.ฝากความหวัง

นายกฯ ท้าปชช.ถ้ารัฐบาลทำงานไม่ดีไม่ต้องเลือกกลับมา ไปขายเต้าฮวยดีกว่า อ้อนถ้าทำดีขอเลือกกลับมาให้ครบ ลั่นอนาคตอยู่ในมือปชช.ตัดสินใจ บอกแม้ภารกิจรัดตัวแต่ต้องลงมาดูน้ำท่วมให้เห็นกับตา ลงพื้นที่กลับไปบ้าน ต้องเอาเท้าก่ายหน้าผากเหตุชาวบ้านฝากความหวังไว้
วันนี้ (12พ.ย.) เมื่อเวลา 14.12น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย และคณะ เดินทางถึงวัดท่าดินแดง ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย โดยเมื่อเดินทางถึงนายกฯได้ทักทายประชาชน
จากนั้นนายกฯ กล่าวว่า วันนี้ถือว่ามาดูสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคกลาง แม้ว่าทุกท่านได้ประสบสถานการณ์จากภัยน้ำท่วม ซึ่งปีนี้ยาวนานกว่าทุกๆปี คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบถึงปัญหาอย่างดี จึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละท่านดูแลปัญหาน้ำท่วมตามเขตพื้นที่ในแต่ละจังหวัด พร้อมให้อำนาจในการตัดสินใจที่จะแก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหมดสิ้นไปเร็วที่สุด ยอมรับว่าการบริหารจัดการเรื่องน้ำเรายังมีความไม่สมบูรณ์อย่างมากและยังมีอีกหลายจุดที่ต้องร่วมกันแก้ไข ซึ่งตนจะนำไปเร่งหาวิธีแก้ไข และเร่งอนุมัติให้โครงการทั้งหลายเกิดขึ้น เพื่อจะทำให้การไหลเวียนของน้ำการระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน และเชื่อว่าแม้ว่าเราจะสู้กับธรรมชาติได้ไม่ทั้งหมด แต่จะทำสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นน้อยที่สุด และขอชื่นชมพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละไร่นาเป็นพื้นที่รับน้ำไม่กระจาย ไปในพื้นที่เศรษฐกิจ ขอบคุณในความเสียสละ
ทุกคนเครียด เจ็บปวด พวกตนอยู่ตรงนี้ มีความเจ็บปวดเหมือนกัน ยิ่งมาพบกับพ่อแม่พี่น้องในทางกายภาพ ความเป็นอยู่ แย่กว่าพวกตนแน่นอน อย่างน้อยบ้านในกรุงเทพฯน้ำไม่ท่วม ที่นี่พี่น้องน้ำท่วมบ้านทุกคน แต่ยังมีรอยยิ้ม ขอให้มั่นใจตนดีใจที่เห็นพี่น้องยิ้มได้ แม้เจอสถานการณ์แบบนี้ แต่ยังให้กำลังใจตนซึ่งไม่รู้จะพูดยังไง ย้ำว่าจะเร่งจัดการให้มีการอนุมัติโครงการให้เร็วที่สุด
นายกฯ กล่าวต่อว่า และช่วงนี้ไม่น่าจะมีอะไรหนักๆเข้ามา จำนวนปริมาณฝนน่าจะลดน้อย คิดว่าปริมาณน้ำจะลดลงใน 1-2 สัปดาห์จะไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ซ้ำเติมอีก และได้สั่งการแล้วให้ทาง นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง จัดงบประมาณช่วยเหลือเยียวยา เพิ่มเติมให้ 9,000 บาทที่ได้แล้วก็แล้วไป แต่จะมีมาอีก ในส่วนที่บ้านเรือนจมมามากกว่า 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน เป็นขั้นบันไดโดยจะดูแลเป็นรายเดือนให้กับพ่อแม่พี่น้องและจะเร่งอนุมัติงบประมาณ ซึ่งเป็นอำนาจของตนล้วนๆ ในงบกลางที่สามารถนำมาช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดความเดือดร้อนถือเป็นเรื่องเร่งด่วน วันนี้ตนทำหน้าที่รับผิดชอบคุณภาพชีวิตพ่อแม่ พี่น้องจะใช้อำนาจที่มีอยู่ทำสิ่งที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนให้หายไปให้มากที่สุด ขอให้รออีกไม่นานจะดูให้ครบทุกเดือนเป็นรายเดือนไม่เกิน 2 สัปดาห์เงินช่วยเหลือกลับมาถึงพ่อแม่พี่น้อง
“ผมมีภารกิจรัดตัวเพียงใดก็จะต้องมาพบกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้เห็นกับตาตัวเองว่าสถานการณ์น้ำท่วมมันหนักหนาสาหัสเพียงใด เวลาไปสั่งงานแล้วเราเห็นหน้างาน มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มความคิดเข้าไป หรือว่าคอยเถียงเขา ถ้าเขาบอกมันไม่ใช่ เราก็จะได้บอกว่า นี่ไงผมไปเห็นมากแล้ว บอกไม่ใช่ได้ยังไง
"ตอนเป็นรมว.มหาดไทยมันก็สั่งได้แค่นี้ วันนี้เป็นนายกฯแล้ว สั่งให้หมด ใครไม่ทำน่าดู ไม่กลัวอยู่แล้ว เพราะปีหน้าเลือกตั้ง ปีหน้าต้องไปเลือกตั้ง เพราะวันที่ 31 ม.ค. 69 ยุบสภาคืนอำนาจให้กับพ่อแม่พี่น้อง ถ้าพวกเราทำงานไม่ดี ไม่ต้องเลือกกลับมา แต่ถ้าทำดีเลือกกลับมาให้ครบจะได้มาทำต่อ ท้ากันอย่างงี้เลย พี่น้องเป็นคนตัดสินใจ ผมตัดสินใจอนาคตพวกผมไม่ได้ ถ้าไม่เลือกผม ผมก็ต้องไปหางานทำ ไปขายของเซเว่น ไปขายของบิ๊กซี แมคโดนัลด์ หรือมานั่งขายสายไหม ขายก๋วยเตี๋ยวเลย ไม่มีปัญหา แต่เชื่อว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมด ด้วยหัวใจที่มีอยู่ ด้วยความสำนึกที่พ่อแม่พี่น้องมีพระคุณกับพวกผมจะเลือกพวกผมมาเป็นสส.ทั้งหมด ถ้า สส.ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ ก็อย่าไปเป็นมันเลย ไปขายเต้าฮวยดีกว่า ทำประโยชน์ได้มากกว่า ให้คนอื่นได้กินเต้าฮวยอร่อยบ้าง แต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีเลือดเนื้อเชื้อไข นักการเมืองใหญ่ที่มีจิตใจ มีหัวใจที่ต้องการรับใช้ประชาชน"นายอนุทิน กล่าว
นายกฯ กล่าวด้วยว่า ลงพื้นที่พ่อแม่พี่น้องมายิ้มให้จับมือให้ ตนเองกลับไปบ้านเป็นนักยิมนาสติกเลย ต้องเอาเท้าก่ายหน้าผาก ไม่ใช่เอามือก่ายหน้าผาก เพราะความหวังของพี่น้องฝากไว้กับพวกเรา มากไป ก็เป็นความเครียดไม่ใช่ว่าอยู่สุขสบายสมบูรณ์ เพราะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกฯ แต่ตรงกันข้าม ต้องคิดทุกอย่าง ถึงเวลาพี่น้องมีภัยต้องมา ฉะนั้นตรงนี้ ขอให้การกระทำของพวกเราเป็นเครื่องพิสูจน์ วันนี้ขอแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้พ่อแม่พี่น้องได้ก่อนขอชื่นชมจริงๆสุดหัวใจที่พ่อแม่พี่น้องยังมีขวัญกำลังใจที่ดี ขอให้ความกำลังใจที่ดีนี้เป็นบุญหนุนนำให้พ่อแม่พี่น้อง ได้พ้นจากทุกข์ภัยโดยเร็ว ซึ่งในการดำเนินงานตรงก็จะเป็นเรื่องสูบน้ำผันน้ำให้พี่น้องอย่างเต็มที่ และหาวิธีการป้องกันในระยะยาวให้เรื่องนี้หายไปจากวิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องมากที่สุด เราจะไม่มีวันลืมกันหรือทอดทิ้งกันโอกาสหน้าผมจะมาหาใหม่ ผมไม่มีวันลืม คนมีน้ำใจแห่งปักไห่อยุธยา
ต่อมานายกฯมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ก่อนเดินไปมอบถุงยังชีพประชาชนที่พายเรือมารับถุงยังชีพ 3 ลำ.
จากนั้นเวลา 15.00 น. นายกฯ เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ปัญหาสถานการณ์อุทกภัยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ว่าการอำเภอผักไห่ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร.