"จตุพร" มาตามนัดนั่งหน.โอกาสใหม่ อดีตบิ๊กกระทรวงใหญ่-นักธุรกิจชื่อดัง พาเหรดนั่งกก.บห.

ตามคาด ! “จตุพร” หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ อดีตบิ๊กกระทรวงใหญ่-นักธุรกิจชื่อดัง นั่งกก.บห.พรึ่บ พร้อมเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรค และจัดทำยุทธศาสตร์พรรค อย่างน้อย 14 ด้าน
วันที่ (12 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคโอกาสใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2568 ที่โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระสำคัญว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างลง และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับพรรค การแก้ไขสัญลักษณ์พรรค
โดยเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค จำนวน 27 คน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นอดีตข้าราชการและนักธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อดีตรมว.พาณิชย์ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ อดีตผวจ.บึงกาฬ, อดีตผวจ.บุรีรัมย์ และอดีตผวจ.นครราชสีมา เป็นเลขาธิการพรรค
โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ อดีตหัวหน้าพรรค และอดีตผวจ.ลพบุรี, นายวีระชัย นาคมาศ อดีตผวจ.มุกดาหาร และจ.พระนครศรีอยุธยา, น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ อดีตสส., นายประยูร อินสกุล
อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายโสภณ ทองดี อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเหรัญญิกพรรค, นายรวินท์ ชอบใช้ นักธุรกิจและเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค, นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง พิธีกร ผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นโฆษกพรรค
ขณะที่ น.ส.วรสรินทร์ ศรัณย์เกตุ นักธุรกิจและอดีตที่ปรึกษารมว.อุตสาหกรรม, นายวัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ นักธุรกิจ, นายหมวดตรีสุธนพจน์ กิจธนาภิรักษ์ นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์, น.ส.ภัทรานนท์ ทองประพาฬ นักธุรกิจ ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมืองประจำ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายอรรถพล จันทร์ศรี นักธุรกิจ, นายธนเมธ วัฒนโกเมร นักธุรกิจ, น.ส.โชติกาญจน์ บุญพรม นักธุรกิจ, นายอิทธิเดช ธเนศวัฒนะ นักธุรกิจ, น.ส.ริกาณ์ ปุญทริกา นักธุรกิจ, น.ส.รังรอง เข็มทอง นักธุรกิจ, นายสิรวิทย์ ช่วงเสน นักสิทธิมนุษยชน
นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ อดีตที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นายสุธน อาณากุล อดีตผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.
นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์ อดีตผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย, นายธนพนธ์ สิงหพันธุ์ เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่
นายธันวา พานิช เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่, น.ส.ไตรลดา มั่งคั่ง เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่, และนายณพวุฒิ จุลไสย เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการบริหารพรรค
ทั้งนี้ พรรคโอกาสใหม่ได้เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์พรรค และกำหนดให้พรรคจัดทำยุทธศาสตร์พรรค อย่างน้อย 14 ด้าน