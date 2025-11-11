พรรคโอกาสใหม่ลุยต่อ จ่อเปิดตัวกก.บห. ชุดใหม่ "ตุ๋ม จตุพร" เต็งหนึ่งนั่งหัวหน้า

ได้ฤกษ์ขยับ "พรรคโอกาสใหม่" เตรียมเปิดตัว กก.บห. ชุดใหม่ "ตุ๋ม จตุพร" เต็งหนึ่งหัวหน้าพรรค
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ (12 พฤศจิกายน) เวลา 9.00 น. พรรคโอกาสใหม่ เตรียมจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2568 ที่กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวาระการประชุมที่สำคัญ จะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ พร้อมตอนนี้จะมีการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค แก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายพรรคและความหมายรวมถึงนโยบายพรรคด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ทั้งนี้ต้องจับตาตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่ง ล่าสุดมีชื่อของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นแคนดิเดต
ทั้งนี้พรรคโอกาสใหม่ เป็นพรรคการเมืองไทย ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 ปัจจุบันมี สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ เป็นหัวหน้าพรรค และ ธงชัย ลืออดุลย์ เป็นเลขาธิการพรรค ซึ่งก่อนหน้านี้ พรรคโอกาสใหม่ถือเป็นพรรคที่ถูกจับตามองในช่วงแรกที่เปิดตัว แต่ก็เงียบหายไปนาน
ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าว กลุ่มสสพรรครวมไทยสร้างชาตินำโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น จะย้ายไปสังกัดพรรคโอกาสใหม่ เมื่อครั้งสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ และมีปัญหาขัดแย้งภายใน ล่าสุดนายสุชาติได้ยกทีม สส. กลุ่ม 16 ออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว