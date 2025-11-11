“นฤมล” ถกบอร์ดจัดการศึกษาคนพิการ ตั้งอนุกก.ปรับกม.ทันสมัย หนุนเด็กพิการมีอาชีพคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รมว.ศธ. ถกบอร์ดจัดการศึกษาคนพิการ เคาะ ตั้งอนุกรรมการ ทบทวน กม.ปรับ พ.ร.บ.ให้ทันสมัย หนุนเด็กพิการมีอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามนโยบาย “รองนายกฯธรรมนัส”
เมื่อวันที่ (11 พ.ย. 2568) ที่กระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 3/2568 โดยมีนายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ทปษ.รมช.ศธ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ผช.รมว.ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
ศ.ดร.นฤมล เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและทบทวนกฎหมายด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีหน้าที่ในการทบทวน ปรับปรุง และออกกฎหมาย ตามความเห็นจากการประเมินสัมฤทธิ์ผลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ) ผ่านทางระบบออนไลน์ และการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อช่วยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้อย่างก้าวหน้าและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เห็นควรปรับปรุง พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ในส่วนนิยามและคำจำกัดความในบางมาตราให้มีความชัดเจน และการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน รวมทั้ง ทบทวน ปรับปรุง และออกกฎหมายลำดับรอง โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายให้มีฐานอำนาจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยบริการการศึกษาสำหรับคนพิการประจำอำเภอ
ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ที่ประชุมฯ ยังรับทราบสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568 ว่ามียอดเงินคงเหลือประมาณ 15 ล้านบาท พร้อมเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวงเงินดังกล่าว แบ่งเป็น แผนใช้จ่ายงบดำเนินงาน 9.4 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลโครงการของกองทุน และแผนใช้จ่ายงบบุคลากร เพื่อเป็นเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 5.6 ล้านบาท
"ศธ.ให้ความสำคัญกับการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยวานนี้ได้เดินทางไปที่จังหวัดตรัง และได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคนในพื้นที่ โดยนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ต้องการให้ ศธ. ให้ความสำคัญในการดูแลน้อง ๆ เด็กพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมศักยภาพของเด็กพิเศษให้สามารถมีอาชีพ มีรายได้ และได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา โดยรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า มีความยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ และ รมว.ศธ. ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือในทุกด้านอย่างเต็มที่เช่นกัน หากมีข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ยินดีรับมาปฏิบัติเพื่อช่วยกันส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้รุดหน้ามากขึ้น“ศ.ดร.นฤมล กล่าว
นอกจากนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้มอบหมาย ทปษ.รมช.ศธ. และเลขาธิการ กพฐ. ร่วมกันผลักดันเรื่องการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิการ โดยให้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดห้องเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติและเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่เด็กพิการ และสร้างความคุ้นเคยในการอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กนักเรียนทุกคน รวมทั้งให้ขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านงบประมาณกองทุน ทรัพยากร สื่อการเรียนการสอน และบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ มีความครอบคลุมและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่