ผุดไอเดียตั้ง‘คลีนิคดิน’

ศูนย์บริการพี่เลี้ยงเกษตรกร เป้าหมาย 1 อำเภอต่อ 1 สาขา ให้บริการครบวงจร ทั้งตรวจสภาพดิน น้ำ และสภาพปัญหาพืช พร้อมคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการเกษตรที่ถูกทาง แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เหมาะสมกับความต้องการของดิน และพืช มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านการเกษตรที่ตรงจุด เพื่อลดปัญหา ลดต้นทุน และ เพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไร ให้เกษตรกรในระยะยาว พร้อมเตรียมหารือกรมพัฒนาที่ดิน หวังดึงหมอดินมาสร้างอาชีพผ่านศูนย์บริการ
นาย ชวริจณ์ ประสิทธิ์ภูพัน กรรมการบริหาร (CEO) บริษัท คลีนิคดิน จำกัด เปิดเผยว่า แนวคิดโครงการเปิดศูนย์ให้บริการ “คลีนิคดิน” เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือขององค์กรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร และการตลาด โดยมี กลุ่มโรงานผลิตปุ๋ย, สถาบันฝึกอบรมฯ, เซ็นทรัลแล็บไทย และ บริษัท คลีนิคดิน จำกัด ร่วมมือกัน
นายชวริจณ์ กล่าวว่า ศูนย์บริการ “คลีนิคดิน” จะมี 7 หน้าที่เพื่อให้บริการพี่น้องเกษตรกร คือ
1.การเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้การทำการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกร
2.ให้บริการตรวจ และวิเคราะห์สภาพดิน
3.ให้บริการ ตรวจ และวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน 4.ให้บริการตรวจ และวิเคราะห์สภาพน้ำ
5.ให้บริการ ตรวจ และวิเคราะห์สภาพพืช
6. ให้คำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินที่ตรงกับความต้องการของดิน
และ 7.ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขรวมถึงแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ตรงความต้องการของพืช
“นโยบายของ “คลีนิคดิน” ได้วางเป้าหมายไว้ 1 อำเภอต่อ 1 สาขา โดยในปีนี้เรานำร่องการเปิด “คลีนิคดิน” เริ่มต้นที่ 10-15 สาขา ส่วนเป้าหมายในปีหน้า เราจะเปิดให้ได้เดือนละ 10-15 สาขาเป็นอย่างต่ำ โดยกระจายไปในแต่ละอำเภอของทุกภาคในประเทศไทย โดยที่ประชาชนทั่วไป หรือนักธุรกิจในพื้นที่นั้นๆ สามารถร่วมเป็นเจ้าของคลีนิคดินกับเราได้”
นาย ชวริจณ์ กรรมการบริหาร ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ในเร็วๆ นี้ ทางคณะผู้บริหาร บริษัท คลีนิคดิน มีเป้าหมายจะเข้าหารือเพื่อขอคำชี้แนะจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเกิดประโยชน์การทำงานร่วมกัน ไม่ว่า จะในส่วนของการดึงหมอดิน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒฯ มามีอาชีพในคลีนิคดินแต่ละสาขา หรือการส่งบุคลากรของคลีนิคดิน ในส่วนต่างๆ ไปฝึกอบรมกับกรมพัฒฯ รวมถึงการนำดินของลูกค้าส่งไปตรวจที่กรมพัฒฯ เป็นต้น นายชวริจณ์ กล่าว
นาย กฤษชนก ตัณฑเศรณีวัฒน์ ประธานกลุ่มโรงงานผลิตปุ๋ยเครือ ภาคภูมิ กรุ๊ป ในฐานะโรงงานผลิตหลักของ “คลีนิคดิน” เปิดเผยว่า กลุ่มโรงงานผลิตปุ๋ยในเครือ ภาคภูมิ กรุ๊ป ของเรา มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนบริษัทเอกชนในการนำโครงการดีๆ อย่างนี้ ออกไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งถือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ตรงจุด
นายกฤษชนก กล่าวว่า โรงงานของเราเปิดดำเนินกิจการมากว่า 27 ปี รับผลิตแบรนด์สินค้าในลักษณะ OEM และส่งวัตถุดิบปุ๋ยให้กับโรงงานปุ๋ยต่างๆ ที่ต้องการ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งโรงงานมีเนื้อที่รวมมากกว่า 800 ไร่ มีกำลังการผลิตประมาณ 3,000 ตันต่อวันในประเภทปุ๋ยเม็ด และมีกำลังผลิตประมาณปุ๋ยน้ำ ที่มากเพียงพอต่อการจัดจำหน่าย ซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถรองรับการผลิตจากการเติบโตของโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี
“ตนในฐานะ โรงงานผู้ผลิตสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรของ “คลีนิคดิน” ให้คำมั่นว่า เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกร เพราะความปรารถนาของเราคือ การเห็นเกษตรกร “ยิ้มได้” อย่าง “ภาคภูมิ” ใจ” นายกฤษชนก กล่าวทิ้งท้าย
ด้าน ดร.ณวรชา พินิจโรคากร (หมอปลาย พรายกระซิบ) CEO บริษัท คารวะ คอลเลคชั่น จำกัด และ Brand Ambassador ของโครงการคลีนิคดิน เปิดเผยว่า ตนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา และต้องการเป็นฟันเฟืองเล็กอีกแรงหนึ่งในการช่วยผลักดันวงการการเกษตรของไทยให้ดี และมีคุณภาพที่ยั่งยืนมากขึ้น ล่าสุดได้ผลิตแบรนด์สินค้าเกษตรขึ้นมา 2 แบรนด์ด้วยกันคือ แบรนด์ดินอุดม และแบรนด์พืชอุดม ซึ่งทั้ง 2 แบรนด์จะนำมาร่วมเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายผ่านศูนย์บริการคลีนิคดิน ในครั้งนี้ด้วย
ในขณะเดียวกันได้รับความไว้วางใจจากคณะบริหาร ของ บริษัท คลีนิคดิน ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการเข้ามาช่วยเหลือปัญหาด้านการเกษตรที่ถูกต้อง ภายใต้ภารกิจ รณรงค์ โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารข้อความให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างตรงจุด
“หวังว่า ผลิตภัณฑ์ ดินอุดม และ พืชอุดม รวมมถึงคลีนิคดิน จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และอยากให้ทุกท่านลองเข้ามาใช้บริการ เพื่อปรับปรุง รวมถึงพัฒนาพื้นที่ และทรัพยากรของทุกท่านให้ได้ประโยชน์ อย่างถูกต้องและดีที่สุด”
ดร.ณวรชา กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า “คลีนิคดิน” จะสามารถเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกร ทั้งมืออาชีพ และผู้ที่ต้องการเริ่มอาชีพ ได้เป็นอย่างดี