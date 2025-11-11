"เศรษฐา" ภูมิใจ BEANS เติบโต พร้อมจุดยืนช่วยเหลือเกษตรไทย แสนสิริร่วมวงดัน CSR เป็น Social Enterprise เพื่อขยายเป้าหมายให้ใหญ่กว่าเดิม มุ่งแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 11 พฤศจิกายน นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้กาแฟพิเศษครบวงจร ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง BEANS แสนสิริ และไร่แสงชัย เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมเศรษฐกิจฐานราก แก้วิกฤติยอดดอย
“ตอนผมเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสไปพื้นที่ภาคเหนือบ่อยครั้ง เห็นถึงปัญหาทั้งการทำไร่เลื่อนลอย ปัญหาดินสไลด์ ไฟป่า และที่หนักที่สุดคือปัญหา PM2.5 ทำให้ผมกลับมาคิดว่า ถ้าเราจะแก้ปัญหาให้ยั่งยืนได้ ต้องไม่ใช่แค่แก้ปัญหาที่ปลายทาง แต่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ และวิธีสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับเกษตรกร”
ต้นทุนของเกษตรกรต้องน้อย และวางแผนระยะยาวเพื่อรายได้ที่มากขึ้น ไม่ต้องแลกกับเวลาที่เสียไป แลกกับป่าไม้ที่ลดลงไปทุกวัน สังคมต้องเติบโตโดยไม่ต้องแลกกับลมหายใจ วันนี้ธุรกิจกาแฟ ‘BEANS’ ของลูกสาวผม เติบโตจากแรงสนับสนุนของผู้คน มีรายได้พอสมควร แข็งแรงพอสมควร ผมภูมิใจที่วันนี้ BEANS คิดที่จะเริ่มดูแลชุมชน ตอบแทนสังคม BEANS เติบโตมาได้วันนี้ส่วนนึงเพราะกาแฟไทย การสนับสนุน และช่วยเหลือเกษตรกรไทย มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืน เป็นสิ่งที่ดีที่จะถูกวางแผนในระยะยาว
นายเศรษฐา กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าการปลูกกาแฟเป็นส่วนสำคัญของการอนุรักษ์ป่าในภาคเหนือมากกว่า 3 ทศวรรษ สร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐานด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชน เพราะเมื่อกาแฟมีราคาดี มีตลาดที่มั่นคง ชุมชนก็จะมีรายได้ที่ยั่งยืนและสูงขึ้น ผมคิดว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนี้จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คนหนุ่มสาวที่ต้องจากบ้านไปเป็นแรงงานในพื้นที่ต่างๆสามารถกลับคืนบ้านเกิดเพื่อสานต่ออาชีพเกษตรกรรมได้
นอกจากนี้ยังลดการทำลายป่าด้วยระบบการเกษตรที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเพิ่มมูลค่าด้วยกาแฟ 3-5 เท่าตัว (จาก 70 บาท เป็น 210-350 บาท/กิโลกรัม) นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง ขณะที่ทางสมาคมกาแฟพิเศษ (specialty coffee) ไทย ให้ข้อมูลกับผมว่าตลาดกาแฟพิเศษไทยมีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี (รวมตลอด ecosystem จนถึงธุรกิจร้านกาแฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) และมีแนวโน้มเติบโต ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีความต้องการกาแฟคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้กาแฟไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ด้วยทั้งคุณภาพ เรื่องราว และคุณค่าที่อยู่เบื้องหลัง การส่งเสริมกาแฟไทยจึงไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้ให้เกษตรกร แต่เป็นการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
“การที่ BEANS ร่วมกับไร่แสนชัย และ ที่ปรึกษาของสมาคมกาแฟพิเศษไทย ร่วมกันเปิดศูนย์การเรียนรู้กาแฟพิเศษครบวงจรนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ในฐานะพ่อ ผมก็ภูมิใจที่ลูกสาวนำธุรกิจมาต่อยอดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรและสังคมอย่างใกล้ชิด สำหรับผม แม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ในฐานะประชาชนคนไทยคนนึง ผมก็จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกงานที่สร้างความยั่งยืน และไม่หยุดที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยต่อไปครับ“ นายเศรษฐา กล่าว